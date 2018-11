Mission: Impossible - Fallout, il cast pensava che Tom Cruise sarebbe morto nella scena dell'elicottero

Se l'incredibile sequenza in cui Tom Cruise si appende a un elicottero in Mission: Impossible - Fallout ci ha terrorizzato non siete i soli. Lo stesso cast del film ha confessato di aver avuto i brividi e di aver temuto che Tom Cruise morisse durante le riprese della sequenza no limits.

Nell'edizione home video di Mission: Impossible - Fallout molti colleghi di Tom Cruise hanno ammesso di aver temuto per l'incolumità del divo, impegnato in una sequenza così pericolosa. Rebecca Ferguson, protagonista femminile del film, ha descritto la sua reazione di fronte alla scena in cui Tom Cruise penzola da un elicottero in volo. Nella scena Ethan Hunt perde la presa, cadendo sul carico trasportato dall'elicottero e afferrandolo al volo per evitare di precipitare in un canyon.

La Ferguson ha ammesso di non essersi accorta che Tom Cruise era assicurato con un'imbracatura e ha temuto che il suo collega morisse nella caduta:"Ho urlato. Pensavo che fosse caduto sul serio".

"Tutti coloro che assistevano alla scena hanno rumoreggiato. E' stato incredibile e spaventoso" ha confessato la co-star Henry Cavill.

La cosa peggiore è che Tom Cruise ha girato lo stunt cinque volte, per poi spostarsi a girare un'altra sequenza fatale in cui guida l'elicottero attraverso le montagne in una scena di inseguimento che lo porta a essere pericolosamente vicino a un altro elicottero.

Pur uscendo (quasi) indenne, sul set di Mission: Impossible - Fallout Tom Cruise si è rotto una gamba saltando tra due edifici a Londra e ha così costretto al troupe a fermarsi per poter guarire e riprendere le riprese. Le preoccupazioni dei colleghi nei suoi confronti non sono del tutto immotivate.

