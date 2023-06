Mission: Impossible 8, riprese in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori

In stand-by le riprese dell'ottavo capitolo del celebre franchise action con Tom Cruise, intitolato Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two.

Lo sciopero degli sceneggiatori continua a bloccare numerose produzioni cinematografiche e televisive in America. L'ultimo progetto a essere messo in pausa è Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two, ottavo capitolo del franchise action con Tom Cruise. La produzione era completata al 40%, ma adesso le riprese saranno messe in stand by in attesa di nuovi risvolti.

Il regista Christopher McQuarrie ha voluto commentare l'accaduto ai microfoni di Empire, senza però menzionare in maniera diretta lo sciopero: "Ormai affrontiamo uno tsunami dopo l'altro, viviamo costantemente all'erta dal 2020 a oggi".

Al momento l'uscita di Mission: Impossible 8 è fissata al 28 giugno 2024, ma tutti gli occhi sono puntati su Dead Reckoning - Part One, in arrivo quest'estate. Il film sarà molto importante in termini narrativi perché esplorerà il passato di Ethan Hunt prima del suo ingresso nell'IMF e sarà collegato al villain, interpretato da Esai Morales.

Il cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Nel cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, a fianco di Tom Cruise, troviamo anche Hailey Hatwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno arriverà nelle sale italiane a luglio 2023. Numerose scene sono state girate in Italia, tra cui un adrenalinico inseguimento cinematografico ambientato a Roma. L'anteprima mondiale del film, come annunciato da Paramount Pictures, si terrà a Roma.