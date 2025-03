Tom Cruise: il consiglio ad Hayley Atwell per superare "l'ansia sociale" a Hollywood

Hayley Atwell è stata ospite di un episodio del podcast Reign With John Smith e ha elogiato il suo co-protagonista in Mission: Impossible Tom Cruise per averla aiutata a combattere l'ansia sociale a Hollywood.

L'attrice ha debuttato nel franchise action nel 2023 nel ruolo di Grace in Mission: Impossible - Dead Reckoning e ricoprirà ancora il ruolo nel seguito in uscita questa estate.

Hayley Atwell contro l'ansia sociale a Hollywood

"L'ansia sociale è qualcosa di cui si parla molto in questo periodo, no?" ha esordito Atwell "E molte persone, prima o poi, ne soffrono. Si manifesta in modi diversi ma il discorso motivazionale che Tom mi ha fatto mi aiuta".

Hayley Atwell e Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible - Dead Reckoning

Ecco il consiglio di Tom Cruise:"Quando entri in una stanza e senti arrivare l'ansia, e questa mi fa venire voglia di chiudermi in me stessa, comincio a rimuginare e pensare che forse sembro strana e appaio impacciata. Ci rinchiudiamo in noi stessi e Tom mi ha detto di provare a fare l'opposto".

Il consiglio di Tom Cruise a Hayley Atwell

L'attrice ha spiegato nel dettaglio le parole di Tom Cruise:"Prova a guardarti intorno, ad osservare la stanza e a chiederti dov'è quella cosa a cui hai attaccato la tua insicurezza. È quella persona laggiù che mi ricorda il bullo della scuola? Quella persona laggiù che una volta non mi ha dato un lavoro? Quella persona laggiù che credo sia stata cattiva con me una volta?".

Hayley Atwell ha spiegato che non appena riesce a dare un nome a ciò che è veramente quella cosa che mi crea insicurezza, quel senso di ansia svanisce, e così può davvero superarla:"Mi ha detto che se avevo paura di qualcosa dovevo continuare a guardarla, cercare di non chiudere gli occhi e voltarmi. Dovevo continuare a guardarla e mi avrebbe dato informazioni su come fare per superarla".

Primi piani di Hayley Atwell e Tom Cruise in Mission: Impossible - Dead Reckoning

Tom Cruise e Hayley Atwell torneranno presto in Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Due.