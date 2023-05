Mission: Impossible 7, nuovi dettagli sul villain svelati dal regista

Si sono da poco concluse le riprese di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One e la macchina promozionale attorno al film è finalmente partita. Tom Cruise tornerà a vestire i panni dell'agente segreto Ethan Hunt e dovrà affrontare nuove minacce, tra cui il villain interpretato da Esai Morales. Al momento si sa molto poco di lui, ma il regista Christopher McQuarrie ha voluto svelare nuovi dettagli.

"Posso dirvi che si tratta assolutamente dell'antagonista della nostra storia o, per meglio dire, uno degli antagonisti. Lo considero un enigma. Imparerete a conoscerlo nel corso dei due film. C'è molto di più che non traspare dal suo aspetto ed è senza dubbio un fantasma del passato" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly.

Mission: Impossible - Dead Reckoning: un gregge di pecore ha invaso il set in Inghilterra

Nel cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, a fianco di Tom Cruise, troviamo anche Hailey Hatwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One arriverà nelle sale italiane a luglio 2023. Numerose scene sono state girate in Italia, tra cui un adrenalinico inseguimento cinematografico ambientato a Roma.

Tom Cruise e il rapporto con l'Italia

A febbraio Tom Cruise era stato sorpreso all'aeroporto di Bari a bordo del suo jet privato. Con molta probabilità, ha voluto fare un sopralluogo per girare alcune scene di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, in arrivo nel 2024.