Mission: Impossible 8, Nick Offerman parla della sua esperienza sul set di Dead Reckoning Part 2

Nel cast di Mission: Impossible 8, intitolato Dead Reckoning Part 2, ci sarà anche Nick Offerman.

A rivelarlo è stato il regista Christopher McQuarrie con una foto pubblicata su Twitter in cui appariva la star di Parks and Recreation.

Il regista di Mission: Impossible 8, intervistato poi da The Wrap, ha poi confermato al podcast Light the Fuse, la presenza di Nick Offerman.

L'attore, parlando della sua esperienza, ha quindi dichiarato: "Lo trovo davvero divertente e affascinante. Ci sono alcuni attori di alto livello con cui ho l'occasione di lavorare, non solo il protagonista, e poter fare due tiri in questo mondo è incredibile".

Offerman ha quindi lodato il lavoro compiuto dall'intero team della produzione, in particolare del regista e dell'interprete di Ethan Hunt: "Poter vedere Christopher McQuarrie e Tom Cruise fare il loro lavoro, non si può realmente descriverlo. Bisogna essere lì. Non ho mai visto nulla di simile: è come se stessero dipingendo tutti un incredibile murales e siamo tutti la loro vernice".

Per vedere in azione l'attore e scoprire cosa accadrà nell'ottavo capitolo della saga di Ethan Hunt bisognerà attendere il 2024. Il 14 luglio 2023 sarà infatti il turno della distribuzione nelle sale di Mission: Impossible.