Mission: Impossible 8, Hannah Waddingham nel cast del film con Tom Cruise

L'attrice Hannah Waddingham, popolare in tutto il mondo grazie alla serie Ted Lasso, è entrata a far parte del cast di Mission: Impossible 8.

Le riprese sono attualmente in corso e ad annunciare la presenza della star tra gli interpreti del nuovo capitolo della saga è stato il regista e sceneggiatore Christophe McQuarrie.

Tom Cruise sarà nuovamente protagonista di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 2, continuando la storia iniziata nel settimo capitolo della storia dell'agente Ethan Hunt che arriverà nelle sale di tutto il mondo a luglio.

Il film successivo in cui apparirà anche Hannah Waddingham sarà distribuito negli Stati Uniti il 28 giugno 2024.

Le riprese del film si sono svolte anche nel Mare Adriatico, a bordo di una portaerei americana, dove sembra sia stata scattata la foto che ritrae Hannah.

Attualmente la produzione non ha svelato i dettagli relativi al personaggio affidato all'interprete di Ted Lasso, la serie targata Apple TV+ che sta per tornare in streaming con i primi episodi della terza stagione. L'attrice, prossimamente, apparirà anche in Fall Guy accanto a Ryan Gosling ed Emily Blunt.

Nel cast dell'ottavo capitolo è stato per ora confermato, oltre l'ovvio ritorno di Tom Cruise, anche quello di Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson.