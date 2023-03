Mission: Impossible 7, dopo le prime proiezioni test il film "È ancora troppo lungo"

Nuove dichiarazioni dal presidente di Paramount Global hanno rivelato che al momento Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) è stato proposto ad alcuni spettatori con le prime proiezioni test, anticipando che la pellicola necessita ancora qualche modifica, essendo troppo lunga. Dato l'enorme budget in gioco evidenziato anche nel trailer, non sorprende una durata prolungata, legata, forse, alla presenza di alcune spettacolari sequenze d'azione.

Mission: Impossible 7, Tom Cruise sul set

"Non ho visto tutto Mission: Impossible 7, ma ne ho visto abbastanza", ha detto Bob Bakish (presidente di Paramount Global) durante il panel della Paramount in programma alla Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference del 2023 dell'8 marzo.

Bakish, parlando di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, ha aggiunto: "In realtà abbiamo fatto la prima proiezione di prova per un pubblico selezionato la scorsa settimana, e le persone in sala hanno perso la testa. Ma è ancora troppo lungo, devono tagliarlo. Il film è comunque pazzesco. È come una corsa adrenalinica, e Tom Cruise è molto bravo".

Mission: Impossible - Dead Reckoning: un gregge di pecore ha invaso il set in Inghilterra

Oltre a Cruise, nel cast di Mission: Impossible 7 troviamo anche Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, Hayley Atwell e Pom Klementieff.