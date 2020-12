Mission: Impossible 7, dopo la sfuriata di Tom Cruise cinque membri della crew se ne vanno

Dopo che l'audio dello sfogo di Tom Cruise sul set romano di Mission: Impossible 7 è diventato di dominio pubblico, cinque membri della crew si sarebbero dimessi, considerano una "missione impossibile" continuare a lavorare col divo furente.

Secondo l'inglese Sun, dopo la sfuriata in cui Tom Cruise se la prende con la crew di Mission: Impossible 7 colpevole di violare le linee guida anti COVID-19, martedì sera ci sarebbe stata un'ulteriore esplosione di rabbia da parte dell'attore che ha convinto alcuni lavoranti a fare le valigie e tornarsene a casa.

Secondo una fonte vicina al Sun "il primo sfogo è stato imponente, ma da allora le acque non si sono calmate. La tensione sale da mesi e questa è stata l'ultima goccia. Da quando è diventato pubblico la rabbia è aumentata e diversi membri del personale se ne sono andati".

Secondo l'insider, Tom Cruise se la sarebbe presa perché la crew non lo prenderebbe sul serio: "Tom non ce la fa più dopo tutto il tempo che hanno impiegato solo per proseguire le riprese. È arrabbiato perché gli altri non lo prendono sul serio. Alla fine, è lui che porta tutto il peso".

Secondo il Sun lo sfogo di Tom Cruise sarebbe originato dalla visione di due membri della crew intenti a guardare il monitor di un computer che stavano troppo vicini. Dopo lo stop alle riprese causato dalla pandemia a febbraio, Tom Cruise ce l'avrebbe messa tutta per fare ritorno sul set italiano nella massima sicurezza e a farlo infuriare sarebbe la leggerezza di alcuni dei suoi collaboratori, poco attenti alle conseguenze dei loro comportamenti.

Mission: Impossible 7, in uscita il 19 novembre 2021, segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.