Mission: Impossible 7, Tom Cruise urla alla crew che non rispetta le regole anti-COVID "Vi faccio licenziare"

Il Sun ha diffuso un audio in cui la star Tom Cruise esprime la sua frustrazione nei confronti di alcuni membri della crew di Mission: Impossible 7, colpevoli di non aver rispettato le linee guida anti COVID-19, minacciando di licenziarli. La conferma a Variety da due persone vicine alla produzione.

Jack Reacher: Punto di non ritorno - Un primo piano di Tom Cruise

Secondo quanto descritto dal Sun, dopo aver visto due membri della crew troppo vicini l'uno all'altro di fronte allo schermo di un computer, Tom Cruise sarebbe esploso urlando: "Se vi vedo farlo ancora siete licenziati!"

Nell'audio della sfuriata ottenuto dal Sun, si sente Cruise dire: "Siamo l'apice dello standard. A Hollywood hanno ricominciato a fare film grazie a noi. Perché credono in noi e in ciò che stiamo facendo. Sono al telefono con ogni fottuto studio ogni notte, compagnie di assicurazioni, produttori e guardano a noi, ci usano per fare i loro film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, figli di puttana. Non voglio vedere niente di simile mai più!"

Dopo la riapertura del set inglese di Mission: Impossible 7, Tom Cruise e i produttori sono stati particolarmente meticolosi nel seguire le regole dettate per renderlo un ambiente di lavoro sicuro e creativo. Nell'audio Tom Cruise prosegue:

"Potete dire alle persone che stanno perdendo le loro fottute case perché la nostra industria sta chiudendo. Non metteranno cibo in tavola e non pagheranno il college ai figli. Questo è ciò di cui mi preoccupo ogni notte, il futuro dell'industria! Mi dispiace, ma sono oltre le vostre scuse. Ve l'ho detto, se non lo fate siete fuori. Non chiuderemo questo fottuto set! Capito? Se lo rivedo ancora, siete finiti."

Il divo sembra prendersela in particolare con uno dei due malcapitati apostrofandolo con la frase: "Gli farai perdere il lavoro".

Tom Cruise conclude poi aggiungendo: "Sono stato chiaro? avete capito cosa voglio? Avete capito la responsabilità che ho? Capisco le vostre ragioni, ma se voi non capite le mie e non ragionate siete licenziati. Questo è, mi fido di voi."