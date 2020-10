Mission: Impossible 7, Tom Cruise "vola" sui canali veneziani

Le riprese di Mission: Impossible 7 si sono spostate a Venezia e online sono apparse le foto e un breve video di Tom Cruise mentre prova una sequenza d'azione mentre si trova a bordo di un taxi che si sta spostando per i canali della laguna.

L'attore è stato infatti immortalato mentre salta da un'imbarcazione all'altra, come dimostrano le immagini condivise da Just Jared.

Tom Cruise still films his own stunts at 58 and he was seen jumping from one water taxi to another for a #MissionImpossible7 scene today - see photos! https://t.co/lEV81Kj7Qi — JustJared.com (@JustJared) October 20, 2020

Tom Cruise, interprete di Ethan Hunt, è stato impegnato in alcuni ciak a Venezia e in queste ore, come rivelano alcuni scatti pubblicati sui social, sta inoltre girando alcune sequenze del settimo capitolo di Mission: Impossible di notte.

La star, nel pomeriggio, è stato visto in completo elegante mentre si preparava a compiere un salto che, considerando gli adrenalinici momenti realizzati in precedenza, per lui sarà stato estremamente semplice.

Mission: Impossible 7, che dovrebbe essere in uscita il 19 novembre 2021, segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.

