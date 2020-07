Mission: Impossible 7, il training di Rebecca Ferguson prima di tornare sul set

La star di Mission: Impossible 7 Rebecca Ferguson si sta allenando duramente per farsi trovare pronta quando riprenderà la lavorazione sul set.

Rebecca Ferguson ha pubblicato su Instagram un'immagine che la ritrae durante l'allenamento che sta svolgendo in vista del ritorno sul set di Mission: Impossible 7, film in cui ha ruolo di Ilsa Faust, già interpretato nei capitoli precedenti Rogue Nation e Fallout. Secondo quanto anticipato da Simon Pegg, collega dell'attrice sul set del film, le riprese inizialmente dovrebbero concentrarsi sugli esterni quando la produzione riprenderà a fine settembre.

Anche Mission: Impossible 7 ha subito dei condizionamenti causati dalla pandemia di Coronavirus e proprio per questo uno degli attori principali,Nicholas Hoult, ha dovuto abbandonare il progetto a causa di un impegno preso in precedenza che gli rende impossibile recitare in entrambi i progetti, venendo sostituito da Esai Morales. Nella foto di Rebecca Ferguson, l'attrice mostra il suo allenamento con le armi da fuoco, venendo ritratta mentre impugna un fucile.

La star sta lavorando con Bare Arms Films, che offre una consulenza militare alla casa di produzione del film.

Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, Mission: Impossible 7 include nel cast Tom Cruise nei panni dell'iconico agente Ethan Hunt, affiancato da Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Vanessa Kirby e Henry Czerny. Il film dovrebbe uscire nelle sale il 19 novembre 2021. Paramount Pictures ha in cantiere anche Mission: Impossible 8, anch'esso scritto e diretto da Christopher McQuarrie.