Mission: Impossible 7, nuovi dettagli sul personaggio di Hayley Atwell

Mission: Impossible 7 avrà tra i suoi protagonisti anche l'attrice Hayley Atwell e ora la star e il regista del nuovo capitolo del franchise hanno regalato alcune anticipazioni riguardanti il suo personaggio.

L'occasione giusta per parlare del nuovo arrivo nel mondo di Ethan Hunt è arrivata in occasione del podcast Light the Fuse.

Hayley Atwell ha dichiarato parlando della parte che interpreterà nel settimo capitolo di Mission: Impossible: "C'è dell'ambiguità... La cosa interessante che stiamo esplorando è la sua resistenza a una situazione in cui si trova. Come inizia, come diventa. Il percorso che compie, cosa le viene chiesto e potenzialmente in che situazione si trova alla fine".

Christopher McQuarrie ha inoltre sottolineato che doveva essere un personaggio totalmente diverso rispetto a quelli di Michelle Monaghan e Rebecca Ferguson: "Per poter permettere a Hayley di esistere in un franchise in cui sono arrivate altre donne e hanno lasciato il segno, abbiamo detto 'bene, non deve essere in quel modo'. Non vogliamo che lei sia una ripetizione di qualsiasi personaggio apparso in precedenza".

Il filmmaker ha sottolineato: "Cosa rimane? Cosa è unico e cosa è nuovo? Abbiamo scritto una scena su ciò che immaginavamo fosse il personaggio ed è in quel momento che è arrivata Hayley e ha letto la parte. Ciò che abbiamo scoperto in quell'occasione è questa energia che aveva Hayley, in particolare l'energia che ha con Tom Cruise. Non è una sensazione, è letteralmente una vibrazione. La senti e pensi 'Non so cosa pensare di questa persona'".

Mission: Impossible 7 arriverà nei cinema americani il 19 novembre 2021 e l'ottavo capitolo delle avventure dell'agente segreto interpretato da Tom Cruise debutterà poi il 4 novembre 2022.

I due sequel avranno nel proprio cast anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby e Henry Czerny. Tra i nuovi arrivi ci saranno poi Shea Whigham, Pom Klementieff e Nicholas Hoult.

Alla regia ci sarà Christopher McQuarrie che ha stretto un accordo con la Paramount per occuparsi anche della sceneggiatura del settimo e dell'ottavo capitolo della storia di Ethan Hunt.