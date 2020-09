Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie svela uno stunt da brividi tra le montagne (foto)

Le riprese di Mission: Impossible 7 stanno per ripartire, come rivela il regista Christopher McQuarrie con una foto inedita, il nuovo set prevederà scene da brivido e acrobazie interessanti che Tom Cruise, nei panni della spia altamente qualificata Ethan Hunt, dovrà affrontare.

Christopher McQuarrie torna alla regia del terzo capitolo della saga action, Mission: Impossible 7, che era nel bel mezzo delle riprese in Italia quando l'emergenza sanitaria ha colpito il Paese. Finalmente il set sta per essere riaperto e il regista ha voluto condividere con i suoi fan uno scorcio molto potente del primo giorno.

Come si può notare, l'immagine mostra una pista costruita sulla vetta di una montagna, set molto particolare che fa subito pensare a qualche acrobazia folle da far fare ai protagonisti del film. Osservando bene, la pista sembra terminare con una rampa in salita che punta verso una montagna lontana che prelude a una qualche nuova follia di Tom Cruise.

Tenet: Tom Cruise ha visto il film, la sua reazione su Twitter

Mission: Impossible 7, al momento, è una delle più grandi produzioni a ripartire dopo lo stop imposto dalle circostanze e le norme di sicurezza implementate su questo set potranno essere un modello per tutti gli altri professionisti del settore.

Vi ricordiamo che Mission: Impossible 7 è scritto e diretto da Christopher McQuarrie e vedrà il ritorno di Tom Cruise e con lui Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, insieme alle new entry Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.