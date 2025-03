Miss Fallaci, trama dell'ultima puntata, stasera su Rai 1: nasce l'icona del giornalismo

L'ultima puntata della serie con Miriam Leone mostra il momento cruciale in cui Oriana Fallaci prende in mano il proprio destino.

Stasera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda l'attesa quarta e ultima puntata di Miss Fallaci, la serie che racconta gli esordi della celebre giornalista Oriana Fallaci interpretata da Miriam Leone.

Un finale intenso che chiuderà il viaggio della protagonista alle prese con difficoltà personali e affermazione professionale. Vedremo scelte inaspettate e momenti di grande impatto emotivo, ma soprattutto ci sarà il primo, vero, accenno di quella che sarà la personalità di una delle più grandi giornaliste italiane di sempre.

Oriana Fallaci tra passato e presente: cosa succederà martedì 11 marzo

Miss Fallaci

Nell'ultimo appuntamento di Miss Fallaci in onda questa sera anche in streaming su RaiPlay, la giornalista ( interpretata da Miriam Leone) si trova ricoverata nella clinica psichiatrica del dottor Vigna, che la spinge a scavare nei ricordi più dolorosi della sua adolescenza. Rivivrà momenti cruciali della sua giovinezza, dal periodo della guerra, quando aiutava i partigiani, fino alla sua prima infatuazione per un soldato americano.

Il medico ritiene che non sia ancora pronta per lasciare la struttura, ma Oriana è determinata e riesce a ottenere le dimissioni. Il rientro alla quotidianità si rivela però più difficile del previsto: tornata a casa, la giornalista si sente cambiata e fatica a riprendere il controllo della sua vita.

Il ritorno a L'Europeo e la svolta professionale

Miriam Leone è Oriana Fallaci

Oriana decide di tornare a lavorare per L'Europeo, ma le cose non sono come prima. Il nuovo direttore, Carlo (Leonardo Lidi), la mette alla prova e la sua posizione all'interno della redazione appare sempre più precaria. Nonostante le difficoltà, riesce a ottenere un'intervista con Yves Saint-Laurent, ma la notizia del suo ricovero si diffonde e il direttore decide di licenziarla.

Dopo un confronto decisivo con Alfredo, Oriana capisce che non ha bisogno di nessuno per affermarsi e che la sua voce è il suo vero punto di forza. Il suo prossimo obiettivo? Un reportage rivoluzionario sulla condizione del "sesso inutile", ovvero delle donne nel mondo: il primo passo verso la costruzione della sua straordinaria carriera.

Miss Fallaci, diretta da Luca Ribuoli e scritta da Viola Rispoli, ha diviso il pubblico: da un lato c'è chi la considera un racconto avvincente e un cast d'eccezione, tra cui Maurizio Lastrico, Francesca Agostini e Ken Duken. Dall'altro fioccano le critiche per l'assenza di quella toscanità così rappresentativa di Oriana Fallaci e per la scelta del doppiaggio.

Quest'ultima puntata chiuderà il cerchio per darci uno spiraglio su quella che sarà la giornalista spigolosa, impegnata, a volte cruda che ha rivoluzionato il mondo dell'informazione italiana e non solo.