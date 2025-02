Miss Fallaci: cosa succede nella seconda puntata della serie con Miriam Leone, stasera su Rai 1

Dopo l'esordio della scorsa settimana, Miss Fallaci, la serie con Miriam Leone, torna in TV stasera su Rai 1 in prima serata. In questa seconda puntata ritroveremo la giornalista fiorentina ancora a Los Angeles, questa volta pronta a intrufolarsi negli Studios hollywoodiani.

Miss Fallaci, le anticipazioni della seconda puntata

Oriana Fallaci, dopo il party di Joseph Cotten, vuole raccontare cosa succede negli Studios e portare i suoi occhi e la sua penna dietro il mondo dorato dei divi di Hollywod. Viene chiamata da Albert Gordon insieme alla sua collaboratrice Jo. Il potente produttore vorrebbe che la giornalista scrivesse di lui e della sua incredibile capacità di creare stelle dello spettacolo dal nulla. Sbaglia però quando fa un esempio preciso: "Kim Novak non sapeva fare nulla, ma aveva un fuoco dentro. Kim era in sovrappeso e camminava come un'anatra".

Quando l'articolo viene pubblicato ha l'effetto di una bomba. Arrabbiato, Gordon fa chiamare Oriana Fallaci ma lei risponde nell'unico modo possibile: "Io scrivo quello che vedo". Sono queste le sue ultime parole prima di chiudere per sempre quella porta.

Nelle settimane successive la giornalista abbandona anche Jo, certa di sapersela ormai cavare con l'inglese, ma si sente anche molto sola, nonostante continui a frequentare sia Orson Welles che Shirley MacLaine. Capisce che ormai Hollywood non può darle più ciò che cerca.

C'è una cosa che però vuole fare prima di fare ritorno in Italia: intervistare Frank Sinatra. Al contrario di quanto accaduto con Marilyn, questa volta ci riesce.

Prima di tornare a Milano, è anche un passo dalla diva Monroe: accolta nella casa che l'attrice divide a New York con il drammaturgo Arthur Miller, Oriana risce a intervistare solo il marito.

L'America non regala alla Fallaci solo la fama ma anche l'amore. Prima di partire da Los Angeles, infatti, incontra nuovamente Alfredo Pieroni. Dopo una serata di chiacchiere e drink, i due finiscono a letto insieme. Per la prima volta in questa storia, l'amore fa prepotentemente la sua comparsa nella vita della giornalista.

Tornata in Italia, lasciato Pieroni alle prese con la campagna elettorale di Kennedy, la Fallaci dovrebbe preparare un reportage sul cinema italiano, ma lei si impunta per andare a Londra, dove Ingrid Bergman sta girando un film, e dove spera di rivedere Alfredo.

Il cast

Miss Fallaci

Miriam Leone è la protagonista, nei panni di Oriana Fallaci, ma nel cast ci sono tanti altri nomi importanti nel nostro panorama televisivo, come Maurizio Lastrico (Alfredo Pieroni), Francesca Agostini (Giovanna Corsi), Francesco Colella (Attilio Battistini), Leonardo Lidi (Carlo Morganti) e Giordano De Plano (Edoardo Fallaci).

Accanto agli interpreti italiani c'è anche un cast internazionale, alle prese con divi hollywoodiani e giornalisti d'oltreoceano. L'islandese Jóhannes Haukur Jóhannesson è Orson Welles, Debi Mazar è la giornalista Louella Parsons. Il maltese Davide Tucci è Frank Sinatra, Simon Merrells è Irving Hoffman, Ken Duken interpreta Albert Gordon e Hannah Chinn è la star Shirley Maclaine.