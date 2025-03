Miss Fallaci torna stasera su Rai 1: cosa vedremo nella terza e penultima puntata della serie

Per Miss Fallaci, la serie con Miriam Leone sugli inizi della carriera di Oriana Fallaci, è quasi arrivato il momento di salutare il suo pubblico. Stasera su Rai 1, in pirma serata, andrà in onda, infatti, la terza e penultima puntata di una fiction che sta facendo discutere, nel bene e nel male.

Anticipazioni di martedì 4 marzo: Oriana Fallaci scopre il tradimento di Alfredo

Miss Fallaci: Miriam Leone

Nel primo episodio della serata, L'orchidea, l'intervista a Ingrid Bergman è l'occasione per Oriana Fallaci di volare a Londra e rivedere Alfredo Pieroni. La relazione tra i due diventa sempre più intensa finché Oriana scopre di essere incinta.

La giornalista fiorentina, però, scopre anche di non essere l'unica che Alfredo sta frequentando. L'altra è una donna inglese, Eleanor. Oriana capisce che lui non rinuncerà mai alla sua libertà per stare insieme. Quando torna a Londra per annunciargli di essere in attesa di un figlio, la reazione fredda del Pieroni la convince a compiere un gesto estremo: abortire. Contatta un ginecologo ma poi decide di accettare quella maternità improvvisa e di abbracciare quel radicale cambio di rotta. Nella notte, però, un'emorragia provoca involontariamente quello che Oriana non era stata in grado di compiere.

Nel secondo episodio, Il compleanno, incapace di riavvicinarsi ad Alfredo, la giornalista prova a concentrarsi sul lavoro facendosi inviare a Roma. Qui, col pretesto di intervistare Sophia Loren, Oriana incontra Jo ritrovando per una sera l'amica e la spensieratezza perduta.

Ma dimenticare Alfredo è impossibile e la giornalista si lascia travolgere di nuovo dai sentimenti, tanto da mettere a repentaglio la carriera e il lavoro a L'Europeo. Mentre aspetta la risposta dell'uomo nella sua stanza d'albergo, sola e disperata, Oriana comincia a mischiare, senza farci troppo caso, pillole e alcolici.