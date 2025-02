Miss Fallaci, da stasera su Rai 1 la serie con Miriam Leone: la trama, il cast, da quante puntate è composta

Miss Fallaci è senza dubbio una delle serie RAI più attese dell'anno. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, annunciata al Festival di Sanremo da Miriam Leone, la sua protagonista, debutta stasera su Rai 1 in prima serata.

Cosa racconta Miss Fallaci

Locandina di Miss Fallaci

Ambientata alla fine degli anni '50, questa prima stagione segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, quando era ancora conosciuta come "la ragazza del cinema" e lavorava come cronista per il settimanale italiano "L'Europeo". Fu in quel periodo che Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un'occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood.

Quegli anni furono segnati anche da profondi turbamenti personali, tra cui una relazione intensa e tormentata con il collega giornalista Alfredo Pieroni. Un legame carico di passione, ma anche di insicurezze e paure, che alla fine trascinò Fallaci in una spirale di autodistruzione. Soprattutto, però, fu il periodo in cui una giovane donna, con una determinazione e un talento fuori dal comune, scoprì la sua vera missione: raccontare la verità.

E comprese che per farlo, le bastava la sua arma più potente: la sua voce, unica e distintiva.

La trama della prima puntata

Miss Fallaci: Miriam Leone

Il primo appuntamento con Miss Fallaci ci porta a Milano negli anni '50. Oriana Fallaci è una giovane giornalista di cinema dell'Europeo, ma non vuole rimanere confinata dentro una singola colonna o i singoli spettacoli. Oriana è ambiziosissima, e, alla ricerca di incarichi prestigiosi, scommette con il direttore del suo giornale che sarebbe riuscita a intervistare Marilyn Monroe.

Il viaggio a Hollywood non va proprio come sperato, ma quello che ne nasce stupirà poi la Fallaci stessa: un pezzo che anzichè raccogliere la voce della diva, racconta l'avventura americana dal punto di vista della giornalista stessa.

Il cast

Miss Fallaci

Come già detto, Miriam Leone è la protagonista, nei panni di Oriana Fallaci, ma nel cast ci sono tanti altri nomi importanti nel nostro panorama televisivo, come Maurizio Lastrico (Alfredo Pieroni), Francesca Agostini (Giovanna Corsi), Francesco Colella (Attilio Battistini), Leonardo Lidi (Carlo Morganti) e Giordano De Plano (Edoardo Fallaci).

Accanto agli interpreti italiani c'è anche un cast internazionale, alle prese con divi hollywoodiani e giornalisti d'oltreoceano. L'islandese Jóhannes Haukur Jóhannesson è Orson Welles, Debi Mazar è la giornalista Louella Parsons. Il maltese Davide Tucci è Frank Sinatra, Simon Merrells è Irving Hoffman, Ken Duken interpreta Albert Gordon e Hannah Chinn è la star Shirley Maclaine.

Quante puntate andranno in onda su Rai 1

La prima stagione di Miss Fallaci è composta da un totale di 8 episodi, che verranno mandati in onda due per volte. Rai 1 manderà in onda, dunque, 4 puntate nel corso di altrettanti martedì. Il finale di stagione andrà dunque in onda, salvo imprevisti, martedì 11 marzo.

Miss Fallaci è naturalmente disponibile anche in streaming, su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva, oppure successivamente, on demand.