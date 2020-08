Misbehaviour: Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw nel provocatorio trailer

Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw sono le protagoniste del trailer di Misbehaviour, vera storia della lotta di alcune donne che si fecero portavoce per combattere la disuguaglianza.

Il lungometraggio prodotto da Left Bank Pictures è ambientato negli anni Settanta quando il concorso di Miss Mondo è andato in scena a Londra, con la conduzione di Bob Hope. L'evento è stato, però, avvolto dal caos a causa delle proteste, avvenute in diretta tv, organizzate dal gruppo chiamato Women's Liberation Movement. Dopo l'interruzione venne incoronata reginetta Miss Grenada, la prima donna di colore a vincere l'ambita corona, invece che la favorita Miss Svezia.

Nel cast di Misbehaviour troviamo Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Rhys Ifans, Greg Kinnear, Lesley Manville e Phyllis Logan.

La regia è di Philippa Lowthorpe e la sceneggiatura è firmata da Rebecca Frayn e Gaby Chiappe.

