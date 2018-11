Greg Kinnear interpreterà Bob Hope nel film Misbehaviour

Greg Kinnear ha ottenuto il ruolo del comico Bob Hope nel film Misbehaviour che avrà come protagonista l'attrice Keira Knightley e si baserà sulla storia vera del concorso di Miss Mondo che si è svolto nel 1970, diventato lo show televisivo più visto in tutto il mondo con oltre 100 milioni di spettatori.

L'evento si è svolto a Londra, con la conduzione proprio di Hope, ed è ricordato come uno dei più memorabili e controversi di sempre.

Uno dei problemi emersi durante la manifestazione fu la gestione delle proteste organizzate dal Women's Liberation Movement, che sosteneva i concorsi di bellezza fossero degradanti per le donne, e che riuscirono a farsi spazio durante la trasmissione in diretta, conclusasi poi con la vittoria di Miss Grenada, la prima donna di origine afroamericana a indossare la preziosa corona.

Alla regia ci sarà Philippa Lowthorpe, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Rebecca Frayn. Nel team dei produttori ci saranno Suzanne Mackie e Sarah-Jane Wheale, in collaborazione con Andy Harries, Cameron McCracken e Jenny Borgars. La distribuzione sarà curata da Pathe.

Kinnear è recentemente apparso nell'ultima stagione di House of Cards e dovrebbe far parte del cast del nuovo adattamento del classico La guerra dei mondi.