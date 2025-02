Miriam Leone annuncia a Sanremo 2025 la data di debutto di Miss Fallaci, la serie sulla celebre scrittrice

La fiction Miss Fallaci partirà su Rai 1 prima del previsto: la data di debutto infatti è stata anticipata di una settimana rispetto a quanto comunicato prima. Lo ha detto la stessa Miriam Leone, la protagonista, nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo 2025.

Miss Fallaci: quando inizia la fiction con Miriam Leone

Locandina di Miss Fallaci

Chiamata a co-condurre la terza serata del Festival di Sanremo 2025 insieme a Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, Miriam Leone ha ricordato il suo prossimo impegno televisivo. L'attrice ha annunciato che la serie Miss Fallaci partirà prima del previsto: il prossimo martedì 18 febbraio, in prima serata su Rai 1.

Otto puntate per raccontare gli anni giovanili della giornalista e scrittrice. Inizialmente la messa in onda era prevista per il prossimo 25 febbraio, sempre di martedì.

Sul palco dell'Ariston, la Leone ha ripercorso brevemente la storia di Oriana Fallaci che vedremo nella fiction: partita per gli Usa per intervistare Marilyn Monroe, la Fallaci non sarebbe riuscita nel suo obiettivo, ma quella frustrazione si sarebbe poi rivelata positiva per la sua carriera.

Arrivata per un saluto al DopoFestival, Miriam Leone ha ricordato il suo impegno: oggi infatti, la giornata sarà dedicata proprio alla promozione della serie.

La storia

Miss Fallaci: Miriam Leone

Ambientata alla fine degli anni '50, la serie racconta gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, quando era chiamata "la ragazza del cinema" e lavorava come cronista per il settimanale italiano L'Europeo. Ma un viaggio in America cambierà tutto, dandole l'occasione di scrivere un ritratto tagliente, crudo e sarcastico, di Hollywood con cui Oriana si farà conoscere. +

La serie è stata presentata al Festival del Cinema di Roma, ed è prodotta da Paramount Television e Minerva Pictures in collaborazione con Red Strings.