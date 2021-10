Mio fratello rincorre i dinosauri: la storia vera che ha ispirato il libro e il film

Mio fratello rincorre i dinosauri è un film del 2019, diretto da Stefano Cipani, tratto dall'omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol che racconta la storia vera dell'autore e del fratello, Giovanni, affetto dalla Sindrome di Down.

Mio fratello rincorre i dinosauri: una scena del film

La storia, raccontata in prima persona da Giacomo, è quella della sua vita: Giacomo e Giovanni hanno deciso di girare The Simple Interview, un video pubblicato su Youtube per il World Down Syndrome Day e la loro semplice riflessione sulla diversità si è rivelata un incredibile e inaspettato successo.

Mio fratello rincorre i dinosauri: una scena con Isabella Ragonese e Alessandro Gassman

Il grande interesse per il video incentrato su Giovanni e la sua storia ha spinto Giacomo a condividere la sua esperienza e a raccontare con leggerezza la difficoltà e i problemi, ma anche la bellezza e la felicità della sua vita con un fratello "speciale". The Simple Interview si conclude con un invito a guardare oltre le apparenze: "Dentro a ogni persona c'è un mondo unico e speciale. Non guardate gli altri solo attraverso i vostri occhi. Siate autentici, siate spontanei. Rendetelo semplice, rendetelo vero."

Mio fratello rincorre i dinosauri: un'immagine del film

A proposito della storia vera che ha ispirato Mio fratello rincorre i dinosauri, il regista della pellicola ha dichiarato: "Si parte sempre dalla forza delle storie. Il film racconta una storia di formazione, e infatti il protagonista è un adolescente; parla di crescita, più che di disabilità. C'è una citazione famosa, adesso non mi ricordo bene chi l'ha detta, comunque recita: ogni buon film parla di cinema e di vita. E questo è vero anche qui: il personaggio di Gio è il cinema mentre Jack è lo spettatore, oltre che il protagonsita. C'è una universalità, una autenticità tematica, in questa storia."