Mio fratello rincorre i dinosauri: stasera su Rai1 in prima visione il film con Alessandro Gassmann

Una prima visione, per il ciclo "Mercoledì al cinema", tratta dall'omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, tradotto in ben 15 lingue.

Diretto da Stefano Cipani e interpretato da Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, il film racconta la storia vera di Giacomo Mazzariol e di suo fratello Giovanni. Come ci racconta la trama, Jack sta crescendo con due genitori divertenti e delle sorelle che lo tiranneggiano, forti della loro "superiorità femminile". Da qualche mese c'è in arrivo un altro fratellino, Giovanni.

Il piccolo Giò ha la sindrome di Down ma agli occhi di Jack è dotato di superpoteri: riesce a "dar vita alle cose". Dopo i 14 anni però Jack comincia a comprendere davvero la responsabilità e la complessità di avere un fratello con una rara sindrome. Qualcosa in lui cambia, soprattutto quando conosce Arianna, la sua prima cotta...

Accolto positivamente dalla critica, Mio fratello rincorre i dinosauri si è aggiudicato nel 2020 il David Giovani e l'European Film Academy Young Audience Award.