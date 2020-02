Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, il trailer dell'atteso sequel

I simpatici Minions torneranno con Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissim ed è ora stato presentato il trailer ricco di scene inedite!

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo arriverà nelle sale italiane il 27 agosto e il nuovo trailer regala moltissime sequenze inedite dell'atteso sequel dedicato a tutte le famiglie.

Il video promozionale anticipa infatti alcune scene in cui si assiste alle prime avventure delle esilaranti creature gialle alle prese con il giovanissimo protagonista del franchise.

Nel trailer si vede il piccolo Gru presentarsi a un gruppo di super villain che lo prendono però in giro, nonostante il ragazzino riesca a compiere inaspettatamente un furto. Gru fugge poi con l'aiuto dei Minions, ma la refurtiva è stata scambiata con una pietra! La situazione diventa quindi piuttosto complicata...

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo sarà ambientato negli anni '70 e mostrerà il primo incontro tra Gru, destinato a diventare un supercattivo, e i suoi fedeli aiutanti, già al centro di un divertente lungometraggio animato. Il primo spinoff di Cattivissimo me aveva debuttato nei cinema nel luglio 2015 e aveva incassato 1.16 miliardi di dollari, ottenendo un profitto per la casa di produzione di circa 502 milioni.

Il franchise, invece, è arrivato a quota 3.7 miliardi di dollari.

Alla regia del film animato ci saranno Kyle Balda e Brad Ableson.

