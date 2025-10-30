Minions 3: l’audio completo del film trapela online dopo il test screening

Minions 3 ha finalmente un titolo ufficiale ma la notizia è passata in secondo piano per Universal Pictures e Illumination. Il motivo? Una registrazione audio completa del film è finita online.

Le major si ritrovano a dover gestire una delle fughe di notizie peggiori degli ultimi anni nel mondo del cinema. Il tutto è accaduto durante un recente test screening.

Il titolo di Minions 3 e l'audio online

Il film si intitolerà Minions & Monsters e uscirà nelle sale cinematografiche il 1° luglio 2026. Tuttavia, ora l'attenzione è rivolta a quell'audio trapelato improvvisamente online.

Una scena di Minions 2

La registrazione, della durata di 1 ora, 24 minuti e 38 secondi è stata condivisa anche sui social media. Nonostante non si tratti di un vero e proprio bootleg video del film, è chiaro che tutti i dettagli della trama stanno circolando indisturbati sul web: il film racconterà la vicenda dei Minion che tentano di diventare registi e creatori di contenuti.

L'arma a doppio taglio dei test screening

Ormai a Hollywood i test screening sono diventati uno strumento di prova fondamentale per le produzioni, che possono testare un film e capire cosa funziona o meno davanti ad un pubblico. Ciò però comporta la possibilità della fuga di notizie, che sono diventate quasi una regola.

In passato, intere trame di film Marvel e DC, tra cui Superman dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran, erano state diffuse online con largo anticipo ma questa diffusione di audio di Minions 3 è un leak mai visto prima. Diretto da Pierre Coffin, Minions 3 vedrà il ritorno di Steve Carell nel cast vocale del famoso franchise di Illumination, che ha avuto successo in tutto il mondo.

Il film arriverà nelle sale nell'estate 2026 ed è presto per dire se riuscirà o meno a proseguire il successo dei precedenti capitoli.