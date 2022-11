Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo da oggi in home video: clip esclusiva

Una clip esclusiva celebra l'arrivo in home video, in duplice versione Dvd e Blu-ray, dell'hit d'animazione Universal Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo.

Dopo l'enorme successo al botteghino, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, arriva oggi in home video e Movieeplayer.it celebra l'evento offrendo una clip esclusiva dei contenuti speciali.

Da oggi 3 novembre, il successo d'animazione Universal Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo è disponibile in Dvd e Blu-ray. Come potete scoprire dalla recensione di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, in questa nuova avventura scopriamo le origini di Gru (il candidato all'Oscar Steve Carell, doppiato in italiano da Max Giusti), dodicenne di periferia che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto - un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere - uniscono le forze come una famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni.

Minions 2: Dopo gli anni 60 e gli anni 80 ecco gli anni 70

Le edizioni home video di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

La nostra recensione dell'edizione home video di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo fornisce tutti i dettagli e le differenze nelle due versioni soffermandosi su qualità video, audio e contenuti extra. Divertimento assicurato per tutta la famiglia.