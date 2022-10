Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo in blu-ray, la recensione: una frenetica festa di immagini e colori

La recensione di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo in blu-ray: il prodotto Universal in uscita regala un video perfetto con dettaglio al top e colori esplosivi. Anche audio ed extra non deludono le attese di un prodotto destinato alla vetta delle vendite homevideo.

Oltre a essere il grande successo di animazione dell'anno, è stato il secondo incasso al box-office nel post pandemia. Basta solo questo a certificare l'attesa per l'uscita in homevideo il 3 novembre di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, un altro capitolo di una saga tutta da ridere e pronto per essere visto e rivisto da bambini e famiglie. Grazie al blu-ray targato Universal Pictures Home Entertainment e distribuito da Warner, che abbiamo potuto analizzare in anteprima e che, come vedremo in questa recensione, offre il top della tecnica e regala un buon pacchetto di extra (ed è destinato presto alla vetta delle vendite homevideo), potremo scoprire l'esilarante storia di come i Minion e Gru sono diventati la squadra più cattiva del mondo.

Il video: dettaglio pazzesco, atmosfere magiche e croma esplosivo

Si può dire di un video che sia perfetto? Quantomeno nell'ambito delle potenzialità del formato? Si può proprio dire di sì. Non c'è altro modo infatti per definire il video del blu-ray di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Le immagini rappresentano probabilmente il massimo raggiungibile con il formato blu-ray HD: il 4K UHD sarà sicuramente superiore, ma il fatto è che non è disponibile in Italia per cui il problema non si pone. Intanto godiamoci questo blu-ray e un quadro estremamente nitido e appagante, ricco di dettagli su tutti gli elementi, dai personaggi in primo piano, ai fondali, agli elementi più lontani: occhiali e vestiti dei minion, i particolari ambientali, il look degli anni anni Settanta, tutto è estremamente compatto e incisivo, e trasmette una costante sensazione di profondità.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, una scena del film

Inoltre questa definizione al top non viene minimamente intaccata da una certa sensazione flou che affiora dalle immagini e che vuole regalare una stupenda e davvero magica atmosfera retrò. Spettacolare anche il croma, esplosivo e con colori che sembrano letteralmente saltare fuori dallo schermo, con picchi incredibili nei titoli di apertura o in scene come quelle di Chinatown: il giallo intenso e brillante ovviamente la fa da padrone, ma tutte le tonalità e le sfumature sono uno spettacolo, senza che affiorino mai sbavature o banding.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, la recensione: un sequel che funziona grazie a Gru

Audio inglese al top, l'italiano è coinvolgente ma con una marcia in meno

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, un'immagine del sequel

Discorso diverso per l'audio. Nel senso che per quanto riguarda quello originale, proposto in un fantastico Dolby Atmos, siamo quasi dalle parti della qualità riscontrata nel video. In mezzo a un panorama costante di musica frizzante e immersiva, che chiama in causa anche il sub con bassi convinti anche se mai invasivi, gli effetti sonori nelle scene di azione si esaltano per potenza e precisione del dettaglio. L'asse posteriore ha sempre un grande impatto, trasmette energia e offre una chirurgica dislocazione degli effetti, mentre i bassi hanno sempre il loro peso e la vivacità è assicurata sia negli esterni che negli interni.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, una foto del film animato

L'audio italiano si ferma invece a un Dolby Digital Plus 7.1, sicuramente buono per la codifica, indubbiamente coinvolgente, vivace e più che sufficiente per essere trascinati nelle frenetiche e vorticose avventure dei Minions, solo che dopo aver sentito la traccia originale, è inevitabile che manchi una marcia soprattutto sul piano della potenza, dei bassi, del microdettaglio e della profondità complessiva del suono, oltre che nei dialoghi, che sembrano avere meno mordente.

Minions 2: Dopo gli anni 60 e gli anni 80 ecco gli anni 70

Gli extra: due minifilm e contributi per circa 75 minuti

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, un foto

Non delude nemmeno il reparto dedicato agli extra, che fra minifilm e featurette offre un'ora e un quarto circa di contributi. Si comincia con due mini movie: il primo si intitola Minion post moderni (4 minuti) e vede un minion intrufolarsi casualmente in una galleria d'arte post moderna degli anni '70 e creare senza volerlo una nuova esplosiva forma d'arte che viene acclamata dai critici come la più grande mai vista; il secondo mini movie, Minion e Mostri, (4') vede un Minion novellino unirsi a un gruppo più esperto in un gioco di ruolo di fantasia e ben presto vincere e dettare legge su tutti. Si prosegue con una scena estesa (1' e mezzo) e con Curiosità sul set (3'), ovvero momenti divertenti durante le sessioni di registrazione audio.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, una scena

Si passa poi alla sezione Profili dei personaggi (in tutto 16'), che attraverso interviste al cast e alla troupe e a clip del film, analizza nel dettaglio Gru, Wily Crudo, Regina, Maestra Chow, I malefici 6 e Biker. Si prosegue poi con L'animazione di Gru (6' e mezzo) sulle varie fasi che portano al prodotto finale, quindi Gli anni '70: Moda, cibo & musica (5') sull'ambientazione retrò del film, e ancora I Minion e le arti marziali (4'). Troviamo poi Come disegnare un Minion con Brad Ableson, con i tutorial per disegnare Minion, il giovane Gru e Kung Fu Stuart (totale 11'), e Un covo perfetto: realizza il tuo covo Minion, con le istruzioni per creare una tana con le tre parti Il covo, Bolle e Strobosfera e Jet Pack (in tutto 10' e mezzo). In chiusura Super negozio di stile (7') su come costruire due nuovi costumi per i Minions, ovvero pantaloni a zampa d'elefante e bandana, e poi gilet con frange e collana a grani spessi.