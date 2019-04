Minecraft: svelata la data di uscita del film tratto dal videogame!

Minecraft, il popolare videogioco, diventerà un film e Warner Bros. ha svelato che la data di uscita prevista nelle sale americane è il 4 marzo 2022.

Il progetto era stato annunciato nel mese di ottobre 2014 e tre anni dopo, nel giugno 2017, era stata prevista una distribuzione nel 2019.

La Warner Bros. aveva lasciato in sospeso il destino dell'adattamento di Minecraft nonostante la scelta di Peter Sollett nel doppio ruolo di sceneggiatore e regista.

Il videogioco utilizza una grafica in stile Lego e molto stilizzata per dare vita a un'esperienza coinvolgente: i giocatori possono infatti creare un proprio mondo curandone tutti i dettagli, persino la vita delle piante e altri aspetti "naturali", difendendo poi la propria area e i personaggi che la abitano da vari nemici e potenziali rischi.

Per ora i fan di Minecraft dovranno però attendere per scoprire i dettagli dell'approccio scelto per portarne l'atmosfera e le funzionalità sul grande schermo.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

In fase di sviluppo nei vari studios ci sono numerosi progetti tratti dai videogame più popolari degli ultimi anni: da Uncharted, il cui destino è piuttosto travagliato, a The Legend of Zelda che dovrebbe approdare sul piccolo schermo. Nei prossimi mesi, inoltre, è atteso il debutto nelle sale di Detective Pikachu, che trasporterà gli spettatori nell'incredibile mondo dei Pokemon e di Sonic.