Minecraft: una star di 'Peacemaker' entra nel cast del film live-action con Jason Momoa

Poche ore fa Deadline ha svelato due nuovi ingressi nel cast di Minecraft, il film live-action basato sul popolarissimo videogioco che vedrà Jason Momoa nei panni del protagonista. I due nuovi ingressi sono il piccolo Eugene Hansen (apparso nel film del 2019 Il diritto di opporsi con Michael B. Jordan) e l'attrice Danielle Brooks, una delle protagoniste della serie DC Peacemaker con John Cena.

Le riprese del film ispirato al videogioco più venduto di tutti i tempi inizieranno alla fine del mese in Nuova Zelanda, con una data d'uscita prevista per il 4 aprile 2025. Nel cast erano presenti anche Steve Carell e Pedro Pascal, ma entrambi hanno dovuto abbandonare il progetto a causa degli slittamenti della produzione dovuti allo sciopero degli attori, durato ben cinque mesi.

Minecraft, il popolare videogioco, diventerà un film e la sceneggiatura e la regia del progetto sono state affidate a Peter Sollett. Il lungometraggio della Warner Bros. potrà contare sulla presenza nel team dell'atteso progetto anche di Jon Spaiths, Roy Lee, Jon Berg e di Mojang.

Al centro della trama ci sarà una coraggiosa teenager e un gruppo di avventurieri che devono salvare Overworld dopo che il malvagio Drago dell'End inizia a distruggere il loro mondo. I protagonisti devono quindi sistemare dei blocchi per proteggersi da alcuni mostri e creature, dando inoltre vita a incredibili universi.

Lo studio ha acquisito i diritti del franchise nel 2014 e il progetto è passato nelle mani di Shawn Levy e Rob McElhenney, senza però andare mai oltre le prime fasi di sviluppo del potenziale lungometraggio. Sollett ha diretto in passato film a basso budget come Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza e Nick & Norah: tutto accadde in una notte.