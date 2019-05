Mindhunter 2: Charlize Theron ha svelato quando arriverà su Netflix?

Netflix non si è ancora pronunciata ma per Charlize Theron, che ne è produttrice esecutiva, Mindhunter 2 arriverà in estate!

Mindhunter 2 potrebbe finalmente avere una data di rilascio, almeno secondo Charlize Theron, una dei produttori esecutivi della serie Netflix, che ha spifferato tutto ai microfoni della SiriusXM, ospite dell'Howard Stern Show.

Sarà anche in vena di chiacchiere in questo periodo, ma Charlize Theron potrebbe aver svelato quello che dalle parti di Netflix custodiscono ancora come un segreto: la seconda stagione di Mindhunter arriverà sul piccolo schermo nel mese di agosto 2019. "La stagione 2 andrà in onda ad agosto. Non riesco più ad aspettare, è profondamente dark, ancora di più... è meravigliosa!".

Charlize Theron reveals an August 2019 release date for #Mindhunter Season 2 on SiriusXM's “Howard Stern Show" on Monday, April 29th. pic.twitter.com/dfzS9TVoQr — Mindhunter News (@MindhunterNews) 30 aprile 2019

Raggiunta dalla domanda di DigitalSpy, Netflix per il momento ha negato, sostenendo che non c'è ancora alcuna data confermata, ma è chiaramente solo questione di tempo prima che la piattaforma faccia un annuncio ufficiale, magari con tanto di primo video. David Fincher, che, oltre a figurare tra i produttori esecutivi, tornerà alla regia di alcuni episodi, ha annunciato che Mindhunter 2 sarà ambientata due anni dopo la prima stagione, tra il 1979 e il 1981. Le nuove puntate si focalizzeranno sugli omicidi di Atlanta, lunga serie di efferati delitti ai danni di bambini e ragazzi accomunati dall'appartenenza alla comunità afro-americana.

Come già successo con la stagione 1, però, anche la seconda si occuperà di diversi serial killer, tra cui Charles Manson, che in Mindhunter sarà interpretato da Damon Herriman, lo stesso attore che vedremo nei panni di uno dei più famosi criminali della storia anche in C'era una volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino.