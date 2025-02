Mina Settembre 3 torna stasera su Rai 1 con la quarta puntata: le anticipazioni

Mina Settembre 3 è ormai la certezza della domenica sera targata RAI. La fiction con Serena Rossi tornerà anche stasera su Rai 1, in prima serata, con la quarta puntata di stagione. Che è anche il terzultimo appuntamento: anche il terzo ciclo di episodi infatti, come i precedenti, è composto da 6 puntate totali.

Anticipazioni Mina Settembre di domenica 2 febbraio 2025

Mina Settembre. Serena Rossi in una scena della terza stagione.

Nel primo episodio della serata, Il peso del sangue, Mina si trova suo malgrado a gestire una situazione molto difficile. Con la casa-famiglia che li ospita verso la chiusura, due bambini abituati a passare tutto il tempo insieme, corrono il rischio di essere divisi.

Uno degli operatori della struttura, particolarmente affezionato a entrambi, vorrebbe adottarli ma, al momento, c'è una macchia nel suo passato familiare che sembra un problema insormontabile. Toccherà a Mina dargli una mano...

A casa l'atmosfera è tesissima dopo che Domenico ha scoperto il segreto di Viola. Quello che doveva essere un chiarimento tra i due, è diventato un brutto litigio. Al momento non può esserci quasi niente di peggio per Mina: è tempo infatti di incontrare l'assistente sociale che sta valutando la pratica per l'adozione.

Mina Settembre. Ludovica Nasti e Leandro Ianniello in una scena della terza stagione.

L'assistente sociale con il cuore più grande di Napoli dovrà poi aiutare Jonathan a gestire una potenziale situazione assai complessa. Il sospetto è che uno dei ragazzi della squadra faccia uso di sostanze dopanti. Tante le domande a cui Jonathan vorrebbe dare una risposta: perchè lo sta facendo? Ma soprattutto: il pericolo si nasconde proprio all'interno della palestra?

La nuova "indagine" sarà anche il modo, per Jonathan, di passare un po' di tempo con Fiore. La ragazza, dal canto suo, è sempre più confusa. Andrea le sta provando tutte per riconquistarla ma lei oppone molta resistenza all'idea.

Mina Settembre 2: Serena Rossi, Marisa Laurito in una scena

Domenico, intanto, sta provando a tenere per sè il segreto di Viola, ma questo sta rendendo il loro rapporto sempre più teso. Decide di affrontare l'argomento con Mina ma il momento non è dei migliori: zia Rosa avverte tutti dell'arrivo imminente, per cena, di un ospite molto speciale.

Purtroppo per Domenico, Mina scoprirà comunque la verità, e nel peggiore dei modi.

Mina Settembre 3 torna su Rai 1 domenica 9 febbraio con la penultima puntata. Nel frattempo tutti gli episodi già andati in onda, compresi quelli delle due stagioni precedenti, sono disponibili in streaming su RaiPlay.