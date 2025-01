Serena Rossi: "Il superpotere di Mina Settembre? L'empatia"

L'assistente sociale Mina Settembre era mancata ai fan negli ultimi tre anni. Dal 12 gennaio la protagonista, nata sui libri di Maurizio De Giovanni e portata in tv da Serena Rossi, torna diretta da Tiziana Aristarco in 12 nuovi episodi raccolti in 6 serate, ogni domenica in prima serata su Rai1. Per l'occasione abbiamo incontrato la sua interprete per raccontarci il dietro le quinte delle nuove puntate e conoscere un po' meglio la vita di Gelsomina.

Mina Settembre: il segreto del successo

L'indomita protagonista per i vicoli di Napoli

Una delle caratteristiche peculiari di Mina è la sua umanità, che è anche uno degli aspetti che l'ha avvicinata a Mimmo (Giuseppe Zeno). Potremmo dire che il suo superpotere è l'empatia e che forse è il superpotere che manca di questi tempi. Dice Serena Rossi: "È bellissimo definire l'empatia un superpotere quando dovrebbe essere una cosa normale".

Continua: "Già questo è un paradosso ma ci fa anche capire che in questi tempi in cui si va sempre di fretta, in cui gli altri fanno a volte paura e vengono allontanati invece di essere accolti, in tutti i sensi, una serie con protagonista un'assistente sociale che va a cercarsi gli ultimi, quelli che sono persi e diversi, per aiutarli, per far vedere loro che c'è un'altra strada e possibilità, sicuramente questa empatia che lei porta sullo schermo penso che sia uno dei punti di forza. Il pubblico quando vede questa serie pensa 'Vorrei conoscerla una come Mina. Vorrei avercela una così come amica'. Io stessa vorrei (ride)". Anche noi vorremmo, a portata di mano.

Essere genitori (e figli) nella fiction Rai

Nelle nuove puntate Mina e Mimmo devono affrontare la possibilità di diventare genitori di Viola (Ludovica Nasti), di cui lei ha ottenuto l'affido e ora vorrebbero passare insieme all'adozione. La coppia passa quindi in un certo senso dall'altro lato della barricata: non più solo assistenti sociali, ma anche coloro che vengono 'assistiti'. La sfida più grande per i protagonisti? Dice la sua interprete: "Quest'anno i casi di tutti e 12 gli episodi hanno a che fare con l'essere genitori oppure con l'essere figli. Tutte le persone che Mina aiuta, seppur in modo ogni volta diverso, sono legate a questa tematica. Poi c'è questa storia orizzontale che unisce le puntate ed è quella di Mina, anche questa intorno al tema della maternità e della genitorialità in generale pensando anche a Domenico".

Ludovica Nasti è Viola

Continua: "Non è facile per loro due ritrovarsi all'improvviso ad essere genitori e di un'adolescente per giunta. È come se si fossero persi inevitabilmente tutta una parte in cui anche il carattere di una persona viene formato, in cui i genitori hanno ancora una certa influenza sulla personalità innata che ha un figlio. Invece loro si ritrovano una figlia già bella che fatta: straordinaria, molto speciale, molto particolare, ma anche un po' inquieta, alla ricerca di se stessa. Li farà patire tantissimo (ride). La sfida più grande dunque non saranno tanto i casi di puntata e le vicissitudini delle persone che aiuta di volta in volta ma la sua vicenda personale. L'essere mamma, imperfetta, sbagliata, in crisi tantissime volte".

Una "partner in crime" per i protagonisti

Fiore (Chiara Russo) è la new entry principale di Mina Settembre 3 che è diversa ma simile al personaggio titolare, proprio per il superpotere dell'empatia di cui parlavamo poc'anzi. Sarà un'alleata per lei e per Domenico sia a livello professionale che personale. Nel secondo episodio c'è un dialogo molto bello tra le due in cui si dicono "Che bello che c'è un'altra scema qui al consultorio che ci crede come me".

Mina e Fiore insieme su un caso

Ne è convinta Rossi: "Andrà al locale con Titti e Irene e diventerà subito una del gruppo e una della squadra. Da un punto di vista professionale Mina ci si ritroverà tantissimo, rivedrà se stessa giovane in un certo senso. In quest'irruenza, in questa genuinità, in questo slancio, in questo profondo senso di giustizia. Dall'alto della sua esperienza, cercherà di farle capire un po' come funziona nella pratica. Quando è il momento di fare un passo indietro, quando è il momento di agire. Le dirà che la vita privata per chi fa un mestiere come questo, qualche volta deve stare un passetto indietro. La priorità e l'urgenza sono queste persone che hanno bisogno di aiuto".