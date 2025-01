Mina Settembre 3: la trama e il cast della prima puntata, domenica 12 gennaio su Rai 1

Mina Settembre 3 debutta stasera su Rai 1, in prima serata, con una puntata che vedrà un matrimonio frettoloso e l'entrata in scena di una nuova assistente sociale: cosa succederà nell'appuntamento del 12 gennaio.

L'attesa, durata un anno, è finita per tutti i fan di Serena Rossi e della fiction di cui è protagonista: stasera su Rai 1 alle 21:30 andrà in onda la prima puntata di Mina Settembre 3. Un nuovo ciclo di appuntamenti che trascinerà l'assistente sociale nata dalla penna di Maurizio De Giovanni in molteplici avventure, a cominciare dal nuovo matrimonio.

Mina Settembre: le anticipazioni di domenica 12 gennaio 2025

Il primo episodio della nuova stagione si intitola La tentazione del passato e ci riporta nella vita di Mina, che è cambiata radicalmente dopo la perdita della madre. Ci sono state però anche tante gioie: ora è l'affidataria di Viola e ha iniziato una relazione stabile con Domenico, nonostante lui sia stata costretto per lavoro a lasciare Napoli.

C'è ancora un ostacolo da superare: per rendere definitiva l'adozione di Viola, Mina e Domenico devono sposarsi! Mentre si prepara al matrimonio, è però il lavoro a occupare sempre il primo posto nelle attenzioni di Mina, che è tutta concentrata su un caso che la tocca profondamente. Il protagonista della vicenda si chiama Kevin Ammaturo, un ragazzo problematico che Mina, nella prima stagione, era riuscita a riportare a scuola.

Chiara Russo sarà Fiore, la nuova assistente di Mina nella terza stagione

Per fortuna ad aiutarla in questa nuova stagione arriva Fiore, una giovane assistente sociale vivace e dall'energia contagiosa. Palermitana di origine, dopo aver studiato a Trieste si è trafserita a Napoli per questioni di cuore.

Mina Settembre 3, recensione: Serena Rossi e le certezze di una fiction che scalda il cuore

Il secondo episodio, La finestra di fronte, si apre con i festeggiamenti per il matrimonio da poco avvenuto. Mina viene avvicinata da una signora che, la sera prima, ha visto sporgersi pericolosamente dal balcone la figlia della sua dirimpettaia: ha temuto volesse suicidarsi. La nostra protagonista non può sottovalutare l'allarme e si immerge nel caso coinvolgendo anche Fiore.

Viola, dal canto suo, finalmente ha tutto ciò che ha sempre desiderato: un padre, una madre e persino una simpatica zia, zia Rosa, un'intera famiglia che la ama. Proprio quando sembra aver raggiunto la felicità, il passato torna a bussare alla sua porta.

Zia Rosa, nel frattempo, annuncia a Mina e Domenico di aver capito il significato del misterioso ciuccio che le appare nei sogni: bisogna organizzare un matrimonio, ma non un matrimonio qualunque! Davanti all'esitazione della nipote, che le ricorda che si sono appena sposati, zia Rosa non sente ragioni: "Questo matrimonio s'ha da fare!". E in grande, come piace a lei.

Il cast

Mina Settembre non prescinde da Serena Rossi, che interpreta la protagonista, e da Giuseppe Zeno, nel ruolo di Domenico. Accanto a loro torneranno anche Marisa Laurito (Zia Rosa), Christiane Filangieri (Irene, avvocato brillante e migliore amica di Mina), Ludovica Nasti (Viola), Valentina D'Agostino (l'amica Titti), Nando Paone (Rudy, il portiere dello stabile dove ha sede il consultorio) e Rosalia Porcaro, l'ostetrica di buon cuore che abita nei Quartieri Spagnoli.

Tante le new entry, a cominciare da Chiara Russo (che il pubblico di Rai 1 conosce bene perchè è stata Maria Puglisi ne Il Paradiso delle signore) nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cui Mina farà da mentore. E poi Erasmo Genzini (Jonathan) che metterà in crisi il suo cuore, e Luca Ward, nei panni del misterioso Arnaldo.