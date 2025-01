Mina Settembre 3, recensione: Serena Rossi e le certezze di una fiction che scalda il cuore

Che Serena Rossi sia garanzia di successo di pubblico è oramai un fattore quasi consolidato, soprattutto in tv sul nostro servizio pubblico dove da una fiction all'altra ha riscosso sempre il favore degli spettatori (senza dimenticare però il cinema, di cui è volto fondamentale). Grazie a questo amore incondizionato, e grazie alla tematica attuale e delicata, Mina Settembre si è saputa costruire negli anni la propria fetta di appassionati.

Mina Settembre. Serena Rossi in una scena della terza stagione.

Liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni, la serie torna questa volta dopo ben tre anni con 12 nuovi episodi suddivisi in sei serate. Dal 12 gennaio ogni domenica in prima serata su Rai1. Una sorta di reboot che, in fondo, fa bene alle storie e ai suoi protagonisti.

Mina Settembre: ricomincio da capo

Viola è al centro delle nuove puntate

Si torna al consultorio del Rione Sanità al centro della fiction Rai ed è passato un anno dall'ultima volta che abbiamo salutato Mina, Mimmo (Giuseppe Zeno) e gli altri. Loro due sono riusciti a costruire un rapporto a distanza - lui è a Barcellona con la scorta - e lei ha ottenuto l'affido di Viola (Ludovica Nasti). Ora si vogliono attivare per l'adozione e per diventare finalmente genitori della ragazza.

Questo è il primo grosso cambiamento per la protagonista, oltre al trasloco a casa della zia pazzerella Rosa (Marisa Laurito) in seguito alla morte della madre (Marina Confalone ha deciso di non continuare l'esperienza nella fiction perché insoddisfatta dal percorso creativo del personaggio). Devono imparare a vivere tutti sotto lo stesso tetto e ad affrontare questo nuovo capitolo della loro vita.

New entry nella serie Rai

Anche al consultorio non mancano le novità ovvero l'arrivo di una nuova assistente sociale, Fiore (Chiara Russo de Il Paradiso delle Signore), palermitana che ha studiato al nord e che ora ha scelto di trasferirsi a Napoli vincendo un concorso per inseguire un vecchio amore. Una giovane piena di ideali, logorroica quando è nervosa - il che accade spesso - caparbia e determinata ma anche dolce ed empatica, due caratteristiche che la avvicinano a Gelsomina e che le renderanno possibili complici sul lavoro e nella vita privata.

Un dialogo tra Mina e Fiore nei nuovi episodi

Un'aggiunta importante alla squadra che deve affrontare nuovi casi che guardano all'attualità e alla cronaca, da una famiglia disagiata che sfrutta i figli per spacciare ad una ragazza oppressa dai genitori tanto da pensare al suicidio. Semplicità ed efficacia della scrittura, condite da un pizzico di ironia sempre grazie alla performance di Serena Rossi, guidata dalla regia delicata di Tiziana Aristarco, sono probabilmente il segreto del successo di Mina Settembre. Questo, nonostante l'aspetto caricaturale di molti dei personaggi che popolano il mondo di Mina.

Non cambia la vecchia guardia

Rudi, uno dei veterani della fiction

Se il cast deve affrontare alcune defezioni e alcuni arrivi, non mancano i graditi ritorni, a partire dalle amiche di sempre Irene (Christiane Filangieri) e Titti (Valentina D'Agostino), alle prese con le proprie evoluzioni amorose, ai fedeli del consultorio come il portiere Trapanese (Nando Paone) e la "sua" Rosaria (Rosalia Porcaro). Fino ai personaggi più giovani come il miglior amico di Viola (Nando Ianniello) e alcuni partecipanti ai nuovi casi che ritornano, come l'ex galeotto palestrato (Erasmo Genzini) che fungeranno da "educazione sentimentale" ai personaggi femminili.

A proposito, anche per Viola questi nuovi episodi rappresentano una sorta di "nuovo inizio": non vede l'ora di essere adottata e il rapporto con Eddy si evolve, ma proprio come tutti prima di un cambiamento importante sente il bisogno di ritrovare le proprie origini e rispondere a delle domande che non sapeva nemmeno di essersi posta nel proprio inconscio. I legami familiari, di sangue e non, sono dunque più che mai lo snodo centrale delle nuova stagione dedicata all'assistente sociale più famosa (e amata) della tv.