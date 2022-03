Milo Ventimiglia interprete e produttore del pilot ABC The Company You Keep

Mentre si sta per concludere l'hit This Is Us, Milo Ventimiglia affronta un nuovo progetto seriale, il dramma criminale The Company You Keep, che lo vedrà in veste di interprete e produttore.

Attraverso i miei occhi: una scena del film con Milo Ventimiglia

Il progetto, basato sul format coreano My Fellow Citizens che è andato in onda per più di 30 episodi su KBS2, segue il truffatore Charlie e l'agente della CIA sotto copertura Emma. Una notte di passione porta all'amore tra i due, che inconsapevolmente sono in rotta di collisione professionalmente. Mentre Charlie intensifica gli "affari di famiglia" in modo che possa cavarsela per sempre, Emma indaga sul criminale vendicativo che controlla i debiti familiari di Charlie, costringendoli a fare i conti con le bugie che hanno detto in modo da poter salvare se stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose.

Milo Ventimiglia la foto con i pantaloncini super attillati accende i social e lui replica

Il pilot di The Company You Keep è stato scritto e prodotto da Julia Cohen, che di recente ha co-creato la nuova serie Degrassi della HBO Max. Cohen ha lavorato a serie come il revival di Dallas per TNT, The Royals di E!, Legion di FX e Riverdale di The CW ed è stata co-produttrice esecutiva di Quantico e A Million Little Things.

Milo Ventimiglia produrrà tramite la sua compagniar DiVide Pictures insieme a Russ Cundiff, Deanna Harris e al regista di Crazy & Rich Asians Jon M. Chu.