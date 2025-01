Milo Ventimiglia visita i resti della sua casa distrutta nell'incendio di Los Angeles: "La vita imita l'arte"

L'attore è stato protagonista di un servizio giornalistico in cui ha raccontato le ore di paura in seguito agli incendi che hanno distrutto tutto

A volte la vita che imita l'arte può essere una buona cosa, ma per Milo Ventimiglia è diventata un'esperienza che fa riflettere.

L'attore, che ha interpretato Jack in sei stagioni di This Is Us della NBC, ha perso la casa di famiglia a causa dei devastanti incendi che hanno colpito l'area di Los Angeles. Nella puntata di giovedì del CBS Evening News, Ventimiglia è tornato a vedere ciò che restava della sua proprietà nel quartiere di Malibu.

Il servizio ha sottolineato che Ventimiglia è stato uno dei primi residenti a dare un'occhiata ai danni nella zona, attraversando un tratto di Malibu in cui quasi tutte le case erano completamente distrutte dall'incendio di Palisades. Ventimiglia sapeva già che la sua casa non c'era più, ma questa è stata la prima volta che ha visto di persona la devastazione.

"Terribile", ha commentato a proposito dell'esperienza di vederlo con i propri occhi, soffocando immediatamente. "Inizi a pensare, ti colpisce così velocemente. Inizi a pensare a tutti i ricordi nelle varie parti della casa e a tutto il resto, e poi vedi le case dei tuoi vicini e tutto quello che c'è intorno e ti si spezza il cuore".

Ventimiglia e sua moglie hanno visto la casa bruciare grazie alle loro telecamere di sicurezza. "C'è una sorta di momento di shock in cui pensi: 'Oh, questo è reale e sta accadendo'", ha detto. "E poi, a un certo punto, si spegne perché a cosa serve continuare a guardare. Abbiamo accettato la perdita".

La moglie dell'attore, Jarah, è incinta e dovrebbe partorire nei prossimi giorni. Martedì hanno evacuato la loro casa di Malibu, portando con sé il maggior numero possibile di effetti personali. La coppia aveva già allestito una culla per il futuro bambino, ma non è stata in grado di portarla con sé insieme a molte delle cose che avevano preparato per il bambino nella nursery.

I fan di This Is Us avranno notato l'inquietante parallelismo tra la perdita di Ventimiglia e le esperienze del suo personaggio, Jack Pearson, nella serie di successo. Jack è morto a causa di un attacco cardiaco provocato da una forte inalazione di fumo, avvenuta mentre stava salvando la sua famiglia e il loro cane da un incendio. L'attore ha fatto riferimento alla strana svolta degli eventi.

"Non mi sfugge che la vita imita l'arte", ha detto. Tuttavia, Ventimiglia è soprattutto grato che la sua famiglia sia salva. "Abbiamo buoni amici e buone persone con cui lavoriamo, e ce la caveremo", ha detto. "Mia moglie, il bambino e il cane sono la cosa più importante".