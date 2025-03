Milo Ventimiglia protagonista di I Will Find You, la nuova serie Netflix tratta dal bestseller di Harlan Coben

La star di This Is Us, Milo Ventimiglia, sarà il protagonista della miniserie I Will Find You, adattamento Netflix dell'omonimo bestseller di Harlan Coben.

Netflix continua a trasformare i romanzi di Harlan Coben in serie di successo. Questa volta, I Will Find You prende vita sullo schermo con Milo Ventimiglia, noto per Una mamma per amica e This Is Us e tre volte candidato agli Emmy, nel ruolo principale.

Accanto a lui nel cast ci sono Britt Lower (Scissione), Erin Richards (Gotham), Logan Browning (Dear White People) e Sam Worthington (Avatar).

Trama e personaggi di I Will Find You

L'adattamento di I Will Find You è l'ultimo frutto dell'accordo tra Coben e Netflix, che ha già portato sullo schermo titoli come la recente produzione argentina Caught e la polacca Just One Look, oltre a serie di successo come Un inganno di troppo, Stay Close, The Stranger, The Innocent, Gone for Good, Hold Tight e The Woods.

Ricomincio da me: Milo Ventimiglia in una scena

La storia segue David Burroughs (interpretato da Sam Worthington), un uomo che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio del figlio. Quando scopre delle prove che suggeriscono che il bambino potrebbe essere ancora vivo, David decide di fuggire per scoprire la verità.

Britt Lower sarà Rachel Mills, ex cognata di David ed ex giornalista di successo la cui carriera si è arenata dopo un licenziamento. Quando entra in possesso di informazioni sconvolgenti, vede l'opportunità di rientrare nel mondo del giornalismo con una storia che potrebbe cambiare tutto.

Scissione: Britt Lower in una foto della serie Apple

Ventimiglia vestirà i panni di Hayden, membro di una prestigiosa famiglia di Boston. Hayden si dedica alla gestione delle fondazioni filantropiche della famiglia ed è l'ex fidanzato di Rachel, con cui mantiene un rapporto di amicizia e fiducia.

Erin Richards interpreterà Cheryl Dreason, un'abile e compassionevole chirurga pediatrica che, nonostante la perdita del figlio, ha trovato la forza di ricostruire la propria vita. Tuttavia, il ritorno di David metterà a rischio tutto ciò che ha costruito.

Logan Browning sarà Sarah Greer, membro della Task Force Fuggitivi dell'FBI di Boston. Insieme al suo collega Max Williams, ha contribuito alla cattura di alcuni dei fuggitivi più pericolosi del Paese, ma il caso di Burroughs potrebbe rivelarsi più complesso del previsto.

La serie è stata co-creata da Harlan Coben e Robert Hull, che ne è anche showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano Bryan Wynbrandt, Steven Lilien e John Weber attraverso Take 5.