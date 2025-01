Incendi a Los Angeles, le ville delle star di Hollywood distrutte: chi sono le celebrità in fuga dal fuoco

Non accennano a placarsi i terrificanti incendi che stanno devastando da cinque giorni ormai la California e in particolare l'area intorno a Los Angeles, in particolare a Pacific Palisades, tra Malibu e Santa Monica.

In base alle ultime informazioni, sono più di 150.000 le persone evacuate dalle loro case e oltre 10.000 gli edifici che sono stati distrutti dalle fiamme. Nell'area colpita dagli incendi vivono molte star di Hollywood, coinvolte in prima persona negli incendi e fuggiti dalle loro ville.

Attori e attrici di Hollywood fuggiti dai roghi

Negli ultimi giorni sui social molti attori, attrici e registi hanno documentato ciò che stava accadendo attraverso i social e molti sono stati evacuati e hanno perso la loro case negli incendi.

Tra i nomi circolati con insistenza nella lista di coloro che hanno perso la casa spiccano Adam Brody e Leighton Meester, John Goodman, Anna Faris, Anthony Hopkins, Paris Hilton, James Woods, Diane Warren, Mandy Moore, Mel Gibson e Billy Crystal, che ha perso il luogo in cui abitava da oltre quarant'anni.

Anche la star di This Is Us e Una mamma per amica, Milo Ventimiglia, ha visto bruciare la propria abitazione, mentre a Mark Hamill è stato chiesto di evacuare la casa in cui vive con la moglie e il suo cane.

Nel frattempo, anche David Lynch è stato fatto evacuare per precauzione, mentre la regista italiana Maura Delpero ha lasciato Los Angeles, e l'appartamento in cui abitava in affitto per la campagna degli Oscar, a causa di un evento così catastrofico.

La donazione di Jamie Lee Curtis e altri per aiutare Los Angeles

Nelle ore immediatamente successive all'inizio del disastro, Jamie Lee Curtis, tra coloro che sarebbero stati colpiti dagli incendi, ha deciso di donare 1 milione di dollari per sostenere le fasi di soccorso.

Le serie TV e i film bloccati per gli incendi di Los Angeles, da Grey's Anatomy a Hacks: l'elenco completo

Tra le star che in queste ore si sono mosse concretamente per fornire il proprio supporto con donazioni e supporto. Jennifer Garner, storica residente di Pacific Palisades, ha collaborato con lo chef José Andrés e World Central Kitchen per distribuire dei pasti agli sfollati. L'attrice ha raccontato di aver perso anche un'amica a causa degli incendi. Meghan Markle e il principe Harry hanno seguito l'esempio e distribuito cibo agli sfollati di Eaton.

Anche Paris Hilton, la cui casa è stata distrutta dalle fiamme, ha annunciato l'istituzione di un fondo d'emergenza attraverso la sua associazione benefica, con una donazione iniziale da 100.000 dollari. Sharon Stone ha trasformato una boutique in un centro di distribuzione di vestiti e beni essenziali mentre Halle Berry ha donato diversi abiti personali. In collaborazione con Uber, Stone ha potuto distribuire gli oggetti donati in tutta Los Angeles.