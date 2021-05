Milo Ventimiglia la foto con i pantaloncini super attillati accende i social e lui replica

Lo scorso aprile, il mondo del gossip si è lanciato in un commento all'ultimo sangue sulla lunghezza dei pantaloncini di Milo Ventimiglia in uscita dalla palestra. Troppo corti o accettabili? Inguardabili o tremendamente sexy? A voi la scelta!

Dal canto suo, in occasione della partecipazione virtuale a The Talk, Milo Ventimiglia ha dichiarato: "Sono un semplice ragazzo che sta uscendo dalla palestra. Davvero, giuro che non c'è altro dietro. Gli shorts sono della giusta lunghezza ma, quando faccio attività fisica, tendo ad alzarli in modo tale da poter lavorare meglio!". Secondo il protagonista di This Is Us, inoltre, quei pantaloncini così corti sarebbero anche un modo per fare ironia insieme ai suoi compagni di palestra.

Di sicuro, Ventimiglia non si attendeva un tale plebiscito di commenti. L'attore, infatti, ha rivelato: "Ero divertito all'idea di leggere i commenti delle persone ma non mi aspettavo una tale profusione di idee. Comunque, qualsiasi cosa gli altri vogliano pensare, per me va bene!".

Il celebre protagonista di Heroes sembra essere sempre più a suo agio con gli shorts molto corti e attillati ed è stato fotografato anche in altre occasioni con una tenuta del genere. Esattamente una settimana fa, Ventimiglia è tornato sull'argomento in modo ironico e ha pubblicato una foto dell'oggetto del desiderio in questione attraverso il suo profilo Instagram.

Pronti ad assistere alla prossima tenuta estiva di Milo Ventimiglia?