Millie Bobby Brown, lo straziante addio alla nonna morta: "L'Alzheimer è crudele"

Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, Millie Bobby Brown ha detto addio a sua nonna Ruth, morta questa settimana e con la quale la giovane attrice aveva un rapporto speciale. L'interprete di Stranger Things ha quindi condiviso ricordi legati alla donna, che da tempo combatteva contro l'Alzheimer, nonché il rammarico per non aver avuto la possibilità di starle vicino a causa della pandemia.

A volte sui social si sceglie di condividere i momenti più difficili, quasi per cercare un po' di conforto nelle parole di tutti coloro che, inevitabilmente, si ritroveranno ad esprimere la loro vicinanza e comprensione. Lo sa bene Millie Bobby Brown che, nelle scorse ore, ha condiviso su Instagram un lungo addio a sua nonna Ruth, morta dopo aver affrontato una lunga battaglia contro una malattia devastante che in questi giorni è sotto i riflettori grazie all'emozionante video della ex ballerina malata di Alzheimer che sta facendo il giro del web, ma anche grazie alle testimonianze del marito di Monica Vitti, attrice che da tempo combatte con una malattia simile.

La star di Stranger Things e di Enola Holmes ha condiviso una clip in bianco e nero che la ritrae al fianco della donna, scrivendo: "Non ci sono parole che abbiano senso in questo momento. Non c'è sensazione da spiegare. La perdita è qualcosa di così complesso e passo da momenti in cui non riesco a smettere di piangere ad altri in cui rido di tutti i ricordi, poi mi siedo in silenzio e cerco di comprendere cosa sia successo. L'Alzheimer è malvagio. È crudele". L'attrice 16enne ha quindi continuato: "Spero veglierai su di me e mi proteggerai come facevi quando ero piccola. Ti ho amato più di quanto chiunque potrebbe mai amare qualcuno. Racconterò a tutti di te, delle lezioni che mi hai insegnato. Ti ringrazierò ogni giorno per le risate e i ricordi che mi hai dato per tutta la vita fino ad ora".

Millie Bobby Brown ha poi sottolineato come non abbia avuto la possibilità di salutare in maniera dignitosa sua nonna a causa della pandemia ancora in corso: "Non potevo tornare a casa e coccolarti per un'ultima volta a causa del Covid, quindi FaceTime era tutto ciò che avevamo. Ho cantato per te fin quanto poteva sopportare la mia voce, anche quando stavi dormendo. Questi sono ricordi che non dimenticherò mai". Nello straziante post, si legge inoltre: "Lei è veramente il mio angelo custode. Ti amo, tata. Non si può dimenticare un'anima come la tua. Spero che il tempo guarirà la ferita in qualche modo. Ma per ora abbraccio la mamma e guardo i video di noi che cantiamo e balliamo insieme". L'interprete di Enola Holmes ha anche condiviso alcuni dei suoi ricordi preferiti con la nonna, inclusi i suoi soggiorni a "casa di tata Ruth".

"I gatti che camminano in giro ed i bambini che giocano fuori. Le darei un abbraccio ancora più grande e le direi 'Ci vediamo dopo'. Mentre giocavo fuori con tutti i bambini per ore e ore, lei si sedeva vicino alla finestra e diceva 'Non andare troppo lontano, resta vicino' oppure 'è ora di entrare!'". Brown ha quindi ricordato di aver gustato "prosciutto, pane, patatine e fagioli" con sua nonna mentre si raccontavano storie. "Dopo cena, di solito le cantavo qualcosa mentre ero seduta con lei. Arrivava la mezzanotte e mi metteva a letto, per poi raccontarmi storie sui suoi ricordi da bambina e su come era vivere durante la seconda guerra mondiale".