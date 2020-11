Ex ballerina malata di alzheimer, il video che vi farà piangere

Una ex ballerina malata di Alzheimer, Marta C Gonzalez, ascolta il Lago dei Cigni e accade qualcosa di straordinario: il video, diventato virale, è semplicemente emozionante.

Il video di una ex ballerina malata di Alzheimer, Marta C. Gonzalez, è talmente toccante che non sorprende che sia diventato virale in breve tempo. Nel filmato la signora Gonzalez, anziana e dall'aspetto curato, ma sofferente, ascolta in cuffia la musica del Lago dei Cigni e straordinariamente riesce a ricordare i passi principali della coreografia che lei stessa aveva interpretato da ragazza.

Marta C. Gonzalez da giovane

Marta C. Gonzalez negli anni '60 era stata una ballerina della compagnia New York City Ballet. Nel video, nonostante la malattia e nonostante sia costretta su una sedia a rotelle, appena ascolta in cuffia la musica del balletto di Čajkovskij ha una reazione da brividi: il suo volto cambia espressione, i ricordi del passato iniziano a riaffiorare nella sua mente e le sue braccia si muovono con leggiadria mimando i passi del balletto che aveva portato in teatro tanti anni prima.

Marta C Gonzalez è morta il 9 novembre 2019 e un anno dopo l'ente benefico Associazione Musica para Despertar ha pubblicato il video sui social. Alla fine della sua "performance" la ballerina viene applaudita dagli operatori presenti a cui confessa di essersi emozionata, "Sei tu che ci hai fatto emozionare ballando" le rispondono.

Il video è stato condiviso da Antonio Banderas che nel post ha scritto. " 53 anni fa eri una ballerina del New York Ballet. La magia della musica di Tchaicovsky è riuscita a farsi beffe del tuo Alzheimer. È passato un anno da tutto questo. Ora, in occasione della tua scomparsa, serve la diffusione di queste immagini come meritato riconoscimento della tua arte e della tua passione. RIP Marta C. Gonzalez".