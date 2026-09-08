Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things pubblica una rara foto della figlia in Italia

Una fuga in famiglia tra le montagne del Nord Italia ha permesso a Millie Bobby Brown di lasciare intravedere un lato molto più privato della sua vita. La star di Stranger Things ha pubblicato sui social una serie di immagini e video realizzati durante il viaggio sulle Dolomiti, trascorso insieme al marito Jake Bongiovi e alla loro figlia.

Millie Bobby Brown porta la famiglia sulle Dolomiti

Il post, pubblicato il 7 settembre, raccoglie diversi scorci del soggiorno italiano e un breve video in particolare ha attirato l'attenzione dei fan: Brown cammina attraverso il paesaggio montano tenendo in braccio la bambina, mentre Bongiovi procede accanto a loro. Il volto della piccola non viene però mostrato. Una scelta tutt'altro che casuale per l'attrice, che fin dalla nascita della figlia ha mantenuto una linea molto precisa sulla sua esposizione pubblica.

Millie Bobby Brown e Bongiovi hanno adottato la loro figlia nell'agosto 2025 e, da allora, hanno evitato di condividere pubblicamente il suo nome o immagini che ne rendano riconoscibile il volto. L'attrice ha spiegato in passato che si tratta di una decisione legata soprattutto al diritto della bambina di scegliere autonomamente, un giorno, se vivere o meno sotto i riflettori. Per Brown, quindi, proteggere la sua identità significa lasciarle la possibilità di decidere in futuro quale rapporto avere con la notorietà dei genitori.

Anche il nuovo contenuto dalle Dolomiti segue esattamente questa filosofia. La bambina è presente nella quotidianità raccontata dalla madre, ma senza diventare un personaggio pubblico. È un equilibrio particolarmente importante per Brown, che ha iniziato a lavorare giovanissima ed è cresciuta sotto gli occhi del pubblico internazionale.

La maternità ha cambiato anche il modo di scegliere i film

Il viaggio in Italia arriva inoltre dopo alcune dichiarazioni dell'attrice sul modo in cui la maternità ha modificato il suo rapporto con la carriera.

Millie Bobby Brown sul set

Durante la promozione di Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown ha raccontato che oggi sua figlia occupa un posto centrale anche nelle decisioni professionali. Non si tratta semplicemente di scegliere quanti progetti accettare, ma di interrogarsi sul tipo di storie che vuole contribuire a raccontare.

L'obiettivo dell'attrice è lavorare a personaggi e film che possano rappresentare qualcosa per la figlia e per le ragazze più giovani, ma anche incoraggiare le future generazioni di attrici, registe e sceneggiatrici. La maternità, in altre parole, ha modificato le sue priorità: il successo personale non è più l'unico criterio con cui valutare un nuovo ruolo. Brown vuole che ciò che fa davanti alla macchina da presa abbia anche un significato per la persona che sta crescendo.

Brown e Bongiovi, figlio del musicista Jon Bon Jovi, si sono sposati nel 2024. L'anno successivo hanno annunciato l'adozione della loro bambina, mantenendo fin dall'inizio un approccio estremamente riservato alla vita familiare.

Il nuovo viaggio sulle Dolomiti rappresenta così una rara eccezione, ma anche una conferma della linea scelta dall'attrice: condividere qualche frammento della propria vita da madre senza rinunciare alla privacy della figlia.