Millie Bobby Brown e la teoria sulle vite passate: «Ero un soldato gay morto in guerra»

Enola Holmes 3 è da poco uscito su Netflix e durante una recente intervista rilasciata a Capital Buzz, la sua protagonista, Millie Bobby Brown, ha catturato l'attenzione dei fan rivelando una singolare convinzione sulla sua esistenza... prima della sua nascita. L'attrice ha infatti dichiarato di credere di aver avuto una vita precedente, e di essere stata un soldato omosessuale, morto in battaglia a causa di una ferita di spada.

La teoria della voglia sulla schiena

Chiacchierando con il suo co-protagonista di Enola Holmes 3, Louis Partridge, Brown ha spiegato di avere le idee chiarissime su una sua precedente vita e e sul legame con un segno sul suo corpo: "Oh, so esattamente chi ero. Sono morta... In pratica ho una voglia sulla parte bassa della schiena, proprio alla fine della colonna vertebrale, che ovviamente indica il modo in cui sei morto nella tua vita passata."

Una scena di Enola Holmes 3

L'attrice ha poi approfondito la dinamica ipotizzando una pratica bellica particolarmente brutale: "In guerra, per uccidere le persone ma assicurare loro una morte dolorosa, infilavano le spade nella colonna vertebrale. Venivi completamente paralizzato, ma alla fine morivi, ed è così che penso di essere morta. Quindi potrei essere stata un soldato". Sebbene non sia chiaro a quale preciso conflitto storico si riferisca, visto che le spade non vengono usate comunemente in battaglia da secoli, l'attrice si dice certissima di due dettagli: la scorsa volta sulla Terra era "sicuramente un uomo" e, più in particolare , "un uomo gay non dichiarato".

Il confronto con Louis Partridge e la visione dell'aldilà

Di fronte a questa elaborata teoria, il collega Louis Partridge si è mostrato decisamente più scettico. Quando l'interprete di Enola gli ha domandato se fosse a conoscenza di qualche sua precedente incarnazione, l'attore ha stroncato il discorso con un secco: "No, io non credo nelle vite passate". Al che l'attrice ha replicato semplicemente: "Ok, allora la questione si chiude qui". Il dibattito si è poi spostato su cosa accada dopo la morte. Interpellata da Partridge sulla sua visione dell'aldilà, la Brown ha espresso una fede molto tradizionale: "Vai in paradiso. Questo è quello che credo."