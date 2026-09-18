Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi adottano il secondo figlio: "L’adozione è per sempre"

Dopo la prima figlia adottata nell'estate del 2025, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno accolto un secondo bambino, non una scelta recente, ma un desiderio che racconta di avere fin da quando era bambina.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno allargato ancora una volta la loro famiglia. La coppia, sposata dal maggio 2024, ha accolto il secondo figlio attraverso l'adozione. A confermare la notizia è stata una fonte a PEOPLE, mentre i rappresentanti dell'attrice e del marito non hanno rilasciato commenti.

"Ho sempre voluto adottare"

La nuova adozione arriva poco più di un anno dopo l'arrivo della loro prima figlia, adottata nell'estate del 2025. Allora Brown aveva annunciato la nascita della nuova famiglia con poche parole, chiedendo implicitamente di poter vivere quel momento lontano dai riflettori: "Eravamo oltre l'entusiasmo di iniziare questo bellissimo nuovo capitolo della genitorialità, in pace e nella privacy".

Millie Bobby Brown sul set

La scelta dell'adozione, per Millie Bobby Brown, non sarebbe legata soltanto al percorso intrapreso con Bongiovi. L'attrice ha raccontato di averla desiderata fin da bambina.

Durante un'intervista al podcast Not Gonna Lie di Kylie Kelce, Brown ha ricordato che le sue bambole erano tutte adottate e che, già da piccola, non immaginava se stessa incinta. "Ho sempre voluto adottare", ha spiegato, aggiungendo che questo desiderio non nasce quindi dalla volontà di escludere la possibilità di avere un figlio biologico.

La 22enne ha infatti detto di sperare, un giorno, di poter portare avanti una gravidanza. Ma per lei le due possibilità non sono in contraddizione: "L'adozione è amore, l'adozione è per sempre".

Quella telefonata che non è stata registrata

Brown ha raccontato anche il momento in cui lei e Bongiovi hanno ricevuto la conferma dell'adozione della loro prima figlia. Dopo un percorso lungo e molto accurato, è arrivata quella che l'attrice ha definito una "telefonata magica".

Millie Bobby Brown in una scena

Entrambi avrebbero capito immediatamente che quella era la loro bambina. Ma c'è un particolare che Brown considera ancora più prezioso: quella telefonata non è stata registrata. "La mia intera vita è registrata", ha spiegato, riferendosi agli anni trascorsi sotto gli occhi del pubblico.

Per questo, sapere che quel momento è rimasto soltanto loro rende il ricordo ancora più speciale. Lei e il marito, ha raccontato, non dimenticheranno mai quelle parole, dove si trovavano, cosa stavano facendo e soprattutto ciò che hanno provato.

La nuova adozione sembra quindi inserirsi nella stessa scelta di proteggere la vita familiare che Brown aveva già manifestato nel 2025. Non sono stati resi pubblici dettagli sui figli, una decisione coerente con il desiderio espresso dall'attrice di vivere la maternità lontano dalla continua esposizione mediatica.

Per una star cresciuta davanti alle telecamere fin dall'infanzia grazie a Stranger Things, la privacy sembra essere diventata una forma di protezione particolarmente importante. E proprio per questo la storia della sua famiglia viene raccontata attraverso pochissimi dettagli: una telefonata, una scelta desiderata da bambina e la convinzione che, al di là del modo in cui si diventa genitori, ciò che conta sia il legame che nasce da quel momento.