Millie Bobby Brown sul red carpet di Damsel col fidanzato Jake e il suocero Jon Bon Jovi (FOTO)

Lo scorso 1 marzo Millie Bobby Brown ha partecipato alla première a New York di Damsel di Netflix, in cui interpreta Elodie, una principessa che deve lottare per la sua sopravvivenza contro un drago sputafuoco. Insieme alla Brown sul tappeto rosso c'erano il fidanzato Jake Bongiovi e i suoi genitori, papà Jon Bon Jovi e mamma Dorothea Hurley, il gruppo ha posato per la prima volta insieme davanti ai fotografi.

Di seguito potete vedere le immagini di Millie Bobby Brown alla première di Damsel:

Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley and Jon Bon Jovi attend Netflix's "Damsel" New York Premiere at Paris Theater in New York City.



More ???? #milliebobbybrown #Damsel ???? https://t.co/UEPASDuSbM pic.twitter.com/sZx6cJgpHY — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) March 2, 2024

Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley and Jon Bon Jovi at the New York premiere of 'Damsel.' pic.twitter.com/r1BfFDPkCe — Entertainment Tonight (@etnow) March 2, 2024

Basato su una sceneggiatura scritta da Dan Mazeau, Damsel è diretto da Juan Carlos Fresnadillo. Millie Bobby Brown interpreta la principessa Elodie, la cui innocenza lascia il posto a un feroce spirito guerriero quando si ritrova in pericolo. Elodie accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Nel cast troviamo anche Robin Wright, Angela Bassett e Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo. Damsel uscirà l'8 marzo su Netflix.

Millie Bobby Brown ha perso l'accento inglese? "Adesso parla come una ricca ragazza californiana"

La loro storia d'amore

Brown e Bongiovi hanno annunciato il loro fidanzamento nell'aprile 2023, due anni dopo essersi conosciuti via Instagram. "Millie e Jake sono al settimo cielo e non riescono a credere di poter passare il resto della loro vita insieme", ha dichiarato una fonte esclusiva a Us Weekly nel settembre 2023.

Dopo l'annuncio, la coppia è stata criticata dall'opinione pubblica per essersi fidanzata in età così giovane (la Brown aveva 19 anni quando Bongiovi le ha fatto la proposta di matrimonio). Ciononostante, la star di Stranger Things non si è sentita infastidita. "Abbiamo avuto e abbiamo una relazione meravigliosa e amorevole. Entrambi ci sentivamo di fare questo passo", ha detto di lei e Bongiovi.

Il futuro suocero della Brown e frontman dei Bon Jovi, 61 anni, sembra entusiasta del futuro della coppia proprio come loro. "Stanno crescendo insieme. Sono follemente innamorati e noi li amiamo entrambi per questo. È un'avventura emozionante", ha detto Jon a E! News in occasione dell'evento 2024 MusiCares Person of the Year il mese scorso.