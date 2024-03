Millie Bobby Brown ha perso l'accento inglese? 'Adesso parla come una ricca ragazza californiana'

L'esperienza californiana di Millie Bobby Brown sembrerebbe aver avuto ripercussioni sul suo accento inglese. Questo è quanto notato da alcuni spettatori dopo aver vista come ospite nel corso dell'ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon.

Durante l'ospitata alla trasmissione, il tono di voce dell'attrice è sembrato passare dalla lingua inglese all'accento americano che usa per la maggior parte dei suoi ruoli. Millie Bobby Brown è cresciuta a Bournemouth, in Inghilterra, e anche a Orlando, in Florida, ma ha trascorso gran parte della sua carriera negli Stati Uniti lavorando alla serie Netflix Stranger Things, di cui sono appena iniziate le riprese della Stagione 5.

Naturalmente, gli spettatori sono rimasti molto confusi dal suo accento durante il talk show della NBC. L'attrice sta promuovendo il suo ultimo film, Damsel, che uscirà su Netflix questo mese.

"Il suo accento britannico non esiste quasi più. So che vive in America da molto tempo, ma prima era molto più marcato", ha commentato un utente dopo averla vista al late show. Un'altra persona ha replicato: "Sembra quasi che stia recitando con un accento americano durante l'intervista". "Millie parla come una ricca ragazza della Valley. È come se l'accento ci fosse, ma si sente malapena", ha dichiarato un altro spettatore.

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Damsel.