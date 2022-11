Britney Spears a Millie Bobby Brown sull'ipotesi di un film biografico: "Non sono ancora morta"

Britney Spears ci ha tenuto a rispondere ad alcune speculazioni di Millie Bobby Brown in merito all'idea per un film sulla sua vita.

Britney Spears, contrariamente ad alcune recenti dichiarazioni di Millie Bobby Brown, ha recentemente confermato di non essere "ancora pronta" a realizzare un film biografico incentrato sulla sua vita, scherzandoci sui social.

Nel corso di un'intervista di questi giorni al The Drew Barrymore Show, Millie Bobby Brown ha suggerito che vorrebbe interpretare il ruolo della giovane Britney Spears in un suo ipotetico film biografico, trovando alcuni punti in comune con lei: "Penso di sentirmi vicina alla sua storia. Solo crescendo, guardando i suoi video, guardando le sue interviste quando era più giovane - vedo il suo modo di parlare e non la conosco, ma quando guardo le foto che la ritraggono mi sento come se potessi raccontare la sua storia nel modo giusto e solo per lei".

La risposta a questa dichiarazione è arrivata sul profilo Instagram da Britney Spears stessa, la quale ha negato qualsiasi sua volontà in questo senso, dato che "ancora non è morta": "Ho sentito di alcune persone che vorrebbero fare film sulla mia vita..., non sono ancora morta!!! Anche se è abbastanza chiaro che mi preferirebbero così... Immagino che la mia famiglia chiuderà le sue porte ora. Ad ogni modo... voglio solamente dire ciao e condividere queste favolose porte!!! Ho postato un po' troppo questa settimana... sono imbarazzata!!! Ho capito... vabbè!!! Buona giornata."

La fotografia della porta allegata al post e le dichiarazioni nel testo, per ora eliminano, quindi, qualsiasi possibilità di un film sulla vita di Britney Spears.