Millie Bobby Brown e Chris Pratt nelle prime foto del colossal Netflix The Electric State

Caos robotico e una versione alternativa degli anni '90 nelle prime foto di The Electric State diffuse da Netflix, che svelano il look delle star Millie Bobby Brown e Chris Pratt.

Dopo aver ampiamente sforato il budget previsto, finalmente il preannunciato action fantascientifico Netflix The Electric State si svela nelle prime foto che mostrano i protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt in azione.

Nel film firmato dai fratelli Russo, i due protagonisti si troveranno a dover affrontare un gruppo di robot animatronici, guidati dalla mascotte dei Planters Mr. Peanut, alla ricerca del libero arbitrio. La storia è ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica degli anni '90 in cui i robot senzienti, che un tempo servivano pacificamente gli umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita.

Mr. Peanut, che ha la voce di Woody Harrelson, è il leader della rivolta dei robot.

Che cosa sappiamo della storia di The Electric State

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, interpreta Michelle, una giovane orfana in cerca del fratello apparentemente morto. Chris Pratt veste i panni di un soldato veterano di nome Keats che ora fa il camionista e contrabbanda merci. Con loro nel cast, Anthony Mackie che dà voce a un robot di nome Herman e Woody Harrelson, che doppia Mr. Peanut.

Tutto ciò che Michelle pensa di sapere sul mondo in cui vive viene sconvolto la notte in cui riceve la visita di Cosmo, un dolce e misterioso robot che sembra essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore che lei credeva morto. Determinata a ritrovare l'amato fratello, Michelle parte attraverso il sud-ovest americano con Cosmo, e presto si ritrova, con riluttanza, a unire le forze con Keats (Chris Pratt), sgangherato contrabbandiere, e con il suo spiritoso aiutante robot Herman (doppiato da Anthony Mackie). Mentre si avventurano nella Zona di Esclusione, un angolo recintato nel deserto dove i robot ora vivono isolati dagli umani, Keats e Michelle si imbattono in uno strano e colorato gruppo di nuovi alleati animatronici e scoprono che le ragioni alla base della scomparsa di Christopher sono più sinistre di quanto si aspettassero.

Il cast include anche Ke Huy Quan nel ruolo del Dr. Amherst, Stanley Tucci in quello di Ethan Skate e Giancarlo Esposito nel ruolo del colonnello Bradbury, mentre Jenny Slate, Brian Cox e Alan Tudyk danno la voce ai robot nel film.

The Electric State è basato sull'omonima graphic novel del 2018 di Simon Stålenhag. La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely. Parlando con Vanity Fair, Anthony Russo ha spiegato che la pellicola fungerà da ponte per il loro ritorno alla Marvel, dopo che sono stati scelti per dirigere Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. "Questa non era la nostra intenzione fino a diversi mesi fa, ma questo film è in realtà una sorta di ponte per tornare alla Marvel. È un interessante preludio al ritorno ai cinecomic e al tentativo di portare avanti quella storia".

The Electric State debutterà su Netflix nel marzo 2025. Si prevede il lancio di un trailer a breve.