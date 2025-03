Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel final trailer di The Electric State, annunciato anche il videogame

A meno di due settimane dall'uscita, Netflix ha diffuso in streaming il final trailer di The Electric State, che mostra nuove immagini del mondo visionario portato sullo schermo dai fratelli Russo.

L'attesissimo film con protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt sarà disponibile dal 14 marzo solo su Netflix.

La storia continuerà con The Electric State: Kid Cosmo, il nuovo puzzle game ambientato nel mondo di The Electric State. Questo videogioco narrativo si svolge prima degli eventi del film, e racconta attraverso gli occhi dei protagonisti Chris e Michelle un periodo di cinque anni, intrecciando il gameplay ad una narrazione emozionante per creare un'esperienza immersiva. Il prequel sarà disponibile su iOS e Android in esclusiva per gli abbonati a Netflix dal 18 marzo.

Cosa racconta il film Netflx con Millie Bobby Brown

The Electric State: Millie Bobby Brown in una scena

Ambientato all'indomani di una rivolta dei robot in una versione alternativa degli anni '90, la storia segue l'adolescente orfana Michelle (Millie Bobby Brown) che si avventura nel West americano con il robot Cosmo, ispirato ai cartoni animati, il contrabbandiere di bassa lega Keats (Chris Pratt) e la sua spalla robotica e spiritosa Herman (doppiata da Anthony Mackie) alla ricerca del fratello minore Chris.

The Electric State: Millie Bobby Brown e Chris Pratt in una scena del film

Basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag con una sceneggiatura scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely, The Electric State è interpretato, oltre che da Brown e Pratt, anche da Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci, oltre che da Woody Harrelson, Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo e Alan Tudyk nei ruoli vocali.

L'uscita sulla piattaforma digitale è prevista, come detto, il prossimo 14 marzo. Quest'anno, Millie Bobby Brown tornerà sulla piattaforma per la quinta e ultima stagione di Stranger Things, ancora nei panni di Undici.