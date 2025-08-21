Millie Bobby Brown è diventata mamma, ecco l'annuncio sui social

Millie Bobby Brown e il marito Jake Bongiovi hanno annunciato di essere diventati genitori. La coppia, con un post su Instagram, ha infatti svelato di aver adottato una bambina, di cui non hanno rivelato ancora il nome.

L'annuncio di Millie e Jake

Sui social la star di Stranger Things e il consorte hanno scritto: "Questa estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite un'adozione. Siamo incredibilmente entusiasti nell'affrontare questo meraviglioso prossimo capitolo dell'essere genitori in pace e in privato".

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno concluso il loro post sottolineando: "E poi erano in 3".

La coppia ha sempre voluto una famiglia numerosa

Millie e Jake si sono conosciuti proprio entrando in contatto via Instagram nel 2021 e si sono sposati, con una cerimonia privata, nel maggio 2024.

A Ottobre i due giovani avevano condiviso alcuni scatti dei loro festeggiamenti a Villa Cetinale, in Italia, dove erano arrivati i membri della loro famiglia e gli amici.

La star della serie Netflix, nel mese di marzo, aveva parlato apertamente del suo desiderio di diventare mamma durante un episodio del podcast Smartless: "Mia madre ha avuto il suo primo figlio a 21 anni e mio padre ne aveva 19. Ed è una cosa a cui pensavo ancora prima di incontrare Jake. Fin da quando ero una bambina ho detto a mia madre che volevo diventare una mamma come lo era lei".

Milly aveva aggiunto che Jake era a conoscenza di quanto la maternità fosse qualcosa di importante per lei, anche se era impegnata a fare carriera come attrice e produttrice.

L'interprete di Undici in Stranger Things, in precedenza, aveva inoltre dichiarato più volte che ha sempre sognato di avere una famiglia numerosa come quella in cui è cresciuta: "Sono una di quattro. Lui è uno di quattro figli. Quindi fa parte decisamente dei nostri piani per il futuro ma io non considero davvero diverso avere un figlio dall'adottarne uno".