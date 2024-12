Stranger Things, Millie Bobby Brown piange leggendo una lettera d'addio: "Non sono pronta a lasciarvi"

Millie Bobby Brown è scoppiata in lacrime mentre leggeva una lettera d'addio rivolta al cast e alla troupe di Stranger Things, che hanno celebrato la fine delle riprese della quinta e ultima stagione. Il 20 dicembre Netflix ha annunciato che la prima fase della lavorazione del gran finale dello show era terminata. Brown ha celebrato l'evento pubblicando sui social media una galleria di foto che racchiudono i suoi nove anni di lavoro nella serie, dove è stata ingaggiata per il ruolo di Undici a solo 11 anni, nel novembre 2015. Incluso tra i ricordi fotografici dell'attrice c'era un video di lei che singhiozzava sul set mentre salutava la troupe e abbracciava un dei membri dopo aver confessato di amare tutti.

"Il diploma non dovrebbe portare sollievo? Dovrei essere felice di lasciarmi alle spalle insegnanti e compagni di classe? Non io", ha detto scoppiando in lacrime. "Non sono affatto pronta a lasciarvi, ragazzi. Amo ognuno di voi e porterò per sempre i ricordi e i legami che abbiamo creato insieme come famiglia. Vi amo, grazie."

La fine è un nuovo inizio

La carriera dell'inglese Millie Bobby Brown è decollata proprio grazie a Stranger Things. Il successo della serie Netflix ha trasformato lei e i suoi giovani co-protagonisti in superstar globali. L'anno scorso, l'attrice aveva detto al Women's Wear Daily di essere pronta alla fine dello show.

Stranger Things 5: un nuovo indizio sulla trama conferma un ritorno inaspettato nel cast

"Penso di essere pronta", ha detto, facendo riferimento al finale di Stranger Things. "È stato un ingrediente così importante in una parte della mia vita, ma è come diplomarsi al liceo, è come l'ultimo anno. Sei pronto per andare, sbocciare e fiorire e sei grato per il tempo che hai avuto, ma è tempo di creare il tuo messaggio e vivere la tua vita.

L'ultima stagione di Stranger Things verrà lanciata in anteprima su Netflix nel 2025.